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¡Confirmado! Hernán Barcos es nuevo jugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura
¡Los rumores se acabaron! Se confirmó que el Pirata llegará al Rímac para el Torneo Clausura 2026, tras su paso por FC Cajamarca.
¡Un pirata en el Rímac! Se confirmó que Hernán Barcos será nuevo jugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura de la Liga 1, luego de su paso por FC Cajamarca. Como se recuerda, esta noticia se comentó durante las últimas semanas y, aunque de momento no ha sido confirmada por el club, el periodista Sandro Bazan dio a conocer detalles de este acuerdo.
“Hernán Barcos cerró todo vínculo con Sporting Cristal ”, detalló vía X el comunicador. Por lo tanto, todo está encaminado para que los hinchas rimenses vean al jugador de 42 años con la camiseta celeste.
Pero no solo eso, sino que también dio detalles sobre la llegada de Pablo Lavandeira, del que solo faltaría ponerse de acuerdo sobre la duración del contrato.
Con respecto a José ‘Tunche’ Rivera, comentó que, aunque está en la mira, de momento no hay nada, pues falta concretar detalles para su salida de Universitario.
Hernán Barcos será nuevo jugador Cristal
Por otro lado, esta información también fue confirmada por el periodista Denilson Barrenechea. Según indicó, este martes 2 de junio el delantero concretó su vínculo con Sporting Cristal.
“Hernán Barcos selló su llegada a Sporting Cristal durante la mañana. Ayer había quedado pendiente cierta documentación pero se finiquitó”, dio a conocer en su cuenta de X.
Hernán Barcos será el nuevo jugador de Sporting Cristal
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