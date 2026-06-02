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Renzo Garcés tomó radical decisión sobre su futuro en Alianza Lima: “Antes de irse…”

Se dieron detalles sobre el futuro de Renzo Garcés en Alianza Lima, previo al inicio del Torneo Clausura. ¿Se quedará en el elenco blanquiazul?

Antonio Vidal
Se reveló si Renzo Garcés dejará Alianza Lima. Foto: composición Líbero/IG
Se reveló si Renzo Garcés dejará Alianza Lima. Foto: composición Líbero/IG
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Renzo Garcés se convirtió en uno de los centrales principales de Alianza Lima, sobre todo en el esquema de Pablo Guede. Tras finalizar el Torneo Apertura, mucho se ha hablado sobre el futuro de Garcés, quien se rumoreó que podría salir al extranjero en este mercado de pases.

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Ante esta situación, en una reciente edición del programa 'Modo Fútbol', José Varela contó detalles sobre la situación del defensor y aseguró que no ha recibido propuestas formales y que se mantiene enfocado en el cuadro de La Victoria.

"Sobre la posibilidad de que pueda irse Renzo Garcés, cero. Hoy no hay nada con él confirmado; es más, el jugador declaró antes de irse con la bicolor que está enfocado al 100% en Alianza Lima y que no conoce ninguna posibilidad, a través de su empresario, de que haya llegado algo", fue la explicación que dio el periodista deportivo.

Por el momento, el futuro de Garcés apunta a que seguirá demostrando su nivel en el elenco blanquiazul.

Valor de Renzo Garcés

Actualmente, el defensor está tasado en 1,20 millones de euros, de acuerdo con las cifras actualizadas del portal Transfermarkt.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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