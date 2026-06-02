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Se confirmó el futuro de Sekou Gassama en Universitario para el Torneo Clausura: "Acuerdo..."

Universitario ya ha resuelto qué hará con Sekou Gassama de cara al Torneo Clausura, tras las dudas que dejó su rendimiento en el arranque de la temporada.

Angel Curo
Se confirmó el futuro de Sekou Gassama en Universitario para el Torneo Clausura
Se confirmó el futuro de Sekou Gassama en Universitario para el Torneo Clausura | Foto: Universitario de Deportes
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Universitario de Deportes sabe que debe realizar una reestructuración para pelear el título del Torneo Clausura 2026. Los cremas evalúan opciones en el mercado para potenciar su plantel, pero también deben dar salida a algunos jugadores. Precisamente, uno de los que más ha sonado para dejar la institución es Sekou Gassama. Ahora, ya se decidió cuál será el futuro del senegalés para el último semestre.

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Universitario confirmó el futuro de Sekou Gassama para el Torneo Clausura

Sekou Gassama tuvo un cuestionado arranque de temporada e incluso estuvo apartado del equipo por su nefasto desempeño. Sin embargo, con Héctor Cúper logró sumar minutos y mostrar mayor ritmo futbolístico. No obstante, Gustavo Peralta reveló que la salida del delantero ya está decidida.

Según indicó el periodista deportivo, la administración de Universitario ya negocia con los representantes del jugador para poner fin a su contrato con la institución y anunciar su salida para el Torneo Clausura.

Sekou Gassama, Universitario de Deportes

Sekou Gassama dejará las filas de Universitario para el Torneo Clausura

Confirmado: Sekou Gassama no continuará en Universitario de Deportes. La administración del club crema ya negocia con la agencia que representa al delantero para llegar a un acuerdo y anunciar formalmente su salida, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, es seguro que el delantero africano no permanecerá en el equipo y solo queda que las partes se pongan de acuerdo para romper su vínculo. Además, esta salida le dará a la ‘U’ la opción de liberar un cupo de extranjero, pensando en sus posibles refuerzos.

Sekou Gassama se pronunció sobre su futuro

No siento nada (sobre los rumores de su salida), como digo siempre todo con mucha tranquilidad, se habla de todo, pero estoy ajeno a eso. Todo está en mano de Dios, yo sigo trabajando y tranquilo. Ahora con este pequeño parón ha seguir trabajando. Lo que vendrá pues vendrá”, fueron las palabras del jugador al término del último partido de Universitario.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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