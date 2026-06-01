0

Raúl Ruidiaz cerca de volver a Universitario gracias a Antonio García Pye

Antonio García Pye actúa como enlace entre Universitario y Raúl Ruidíaz, buscando acuerdos para que el delantero regrese al equipo. El histórico goleador tiene un fuerte vínculo emocional con la institución.

Redacción Líbero
El gestor de la vuelta de Raúl Ruidíaz a Universitario sería Antonio García Pye.
El gestor de la vuelta de Raúl Ruidíaz a Universitario sería Antonio García Pye. | Universitario | Líbero
COMPARTIR

Está listo para retornar. Raúl Ruidíaz está cada vez más cerca de volver a Universitario. La dirigencia crema ya inició conversaciones con Atlético Grau para conocer las condiciones de una eventual salida del delantero, considerado una de las prioridades para reforzar el plantel de Héctor Cúper en el Clausura.

Además, existe contacto directo con el entorno del atacante. Antonio García Pye se ha convertido en el principal nexo entre Universitario y la 'Pulga', y trabaja para acercar posturas y encontrar una fórmula que permita concretar el esperado regreso del goleador.

Universitario quiere dar el golpe con el fichaje uruguayo que juega en Brasil.

PUEDES VER: Universitario busca dar el golpe con el fichaje de volante uruguayo que juega en Brasil

El vínculo emocional entre Ruidíaz y la institución merengue juega a favor de la operación. El delantero es uno de los goleadores históricos del club con 80 goles y nunca ha escondido su deseo de volver a vestir la camiseta crema de sus amores.

Si las negociaciones avanzan por buen camino, Universitario podría concretar uno de los fichajes más importantes del fútbol peruano. En Ate consideran que su experiencia, liderazgo y goles serían claves para potenciar al equipo.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Rescindió su contrato con Alianza Lima y jugará el Clausura en FC Cajamarca: "Mutuo acuerdo"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano