Raúl Ruidiaz cerca de volver a Universitario gracias a Antonio García Pye

Está listo para retornar. Raúl Ruidíaz está cada vez más cerca de volver a Universitario. La dirigencia crema ya inició conversaciones con Atlético Grau para conocer las condiciones de una eventual salida del delantero, considerado una de las prioridades para reforzar el plantel de Héctor Cúper en el Clausura.

Además, existe contacto directo con el entorno del atacante. Antonio García Pye se ha convertido en el principal nexo entre Universitario y la 'Pulga', y trabaja para acercar posturas y encontrar una fórmula que permita concretar el esperado regreso del goleador.

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El vínculo emocional entre Ruidíaz y la institución merengue juega a favor de la operación. El delantero es uno de los goleadores históricos del club con 80 goles y nunca ha escondido su deseo de volver a vestir la camiseta crema de sus amores.

Si las negociaciones avanzan por buen camino, Universitario podría concretar uno de los fichajes más importantes del fútbol peruano. En Ate consideran que su experiencia, liderazgo y goles serían claves para potenciar al equipo.