Gianluca Lapadula analiza minuciosamente la oferta de Universitario de Deportes

La posibilidad de ver a Gianluca Lapadula con la camiseta de Universitario tomó fuerza en las últimas horas. La dirección deportiva crema presentó una oferta formal al delantero de la Selección Peruana con el objetivo de concretar uno de los fichajes más resonantes del mercado nacional para la temporada 2026.

El atacante, que recientemente quedó desvinculado del Spezia de Italia, ya recibió la propuesta y ahora deberá analizar su futuro profesional. En Ate existe optimismo, aunque son conscientes de que el goleador también cuenta con alternativas para continuar su carrera en el extranjero.

Desde la administración merengue consideran que la incorporación del popular 'Bambino', de 6 goles en la última temporada, representaría un salto de calidad para el plantel dirigido por Héctor Cúper, especialmente pensando en los desafíos locales e internacionales que afrontará el club el próximo año.

Por ahora, la decisión está en manos de Lapadula. Mientras Universitario espera una respuesta definitiva, la expectativa crece entre los hinchas cremas, ilusionados con la posibilidad de ver al delantero de la Blanquirroja defendiendo los colores del club más ganador del país.