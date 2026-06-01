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Fichajes Sporting Cristal 2026: Refuerzos, salidas y rumores para el Torneo Clausura
Sporting Cristal quedó comprometido con el descenso. Por esa razón, la directiva tomará medidas y buscará renovar el plantel para el Torneo Clausura.
El primer semestre de Sporting Cristal dejó un sabor amargo. Si bien clasificó a la Copa Sudamericana y jugará los playoffs, en la tabla de posiciones de la Liga 1 está comprometido con el descenso. Por esa razón, la directiva tomará medidas y buscará renovar el plantel para el Torneo Clausura.
Fichajes Sporting Cristal 2026
Las opciones que maneja Sporting Cristal para el Torneo Clausura:
- Hernán Barcos (acuerdo)
- Juan Manuel Baena (todo encaminado)
- Juan Cuesta (todo encaminado)
- Francisco Arancibia (conversaciones)
- Claudio Torrejón (conversaciones)
Hernán Barcos, Juan Cuesta y Juan Manuel Baena tienen todo encaminado para vestir la camiseta de Sporting Cristal en el Torneo Clausura. El ‘Pirata’ ya dio el ‘ok’ y se espera que en los próximos días firme su contrato.
Claudio Torrejón tiene el visto bueno de Deportivo Garcilaso para negociar con Sporting Cristal. Además, los celestes buscan en el mercado a un defensor nacional.
Rumores
- Pablo Lavandeira (descartado)
- Brandon Palacios
- José Rivera
Uno de los nombres que sonó en los últimos días es el de Pablo Lavandeira. Se confirmó que el volante no formará parte de Sporting Cristal y analizará otras alternativas en el mercado de pases, posiblemente Sport Boys.
¿Quién se va de Sporting Cristal?
Michael Xavier informó en Sin TV La Tribuna que Zé Ricardo está en observación y puede dejar Sporting Cristal para el Torneo Clausura. De los extranjeros, Gabriel Santana o Felipe Vizeu, uno de ellos saldrá de la institución.
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