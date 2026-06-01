Sport Boys interesado en ex Alianza Lima que pasó por FC Cajamarca para el Clausura: "Apunta a..."

Debido a que no tuvieron una buena participación en el Torneo Apertura, en Sport Boys están decididos a cambiar esta situación y tener un buen desempeño en el Clausura 2026, con el objetivo de pelear por puestos en torneos internacionales. En ese sentido, la directiva rosada apunta a varios nombres como refuerzos, y uno de ellos acaba de jugar en FC Cajamarca y salió bicampeón con Alianza Lima en las temporadas 2021 y 2022.

¿De quién hablamos? Arley Rodríguez, quien actualmente se encuentra en su país y denunció a la directiva del cuadro cajamarquino por haber enviado extorsionadores contra los futbolistas.

De acuerdo con la información del periodista Marcello Merizalde, el conjunto rosado está muy interesado en contar con el colombiano de 33 años, y todo dependerá de la realidad económica del club y también de las pretensiones salariales de Rodríguez: "Sport Boys apunta a Arley Rodríguez como refuerzo para el Torneo Clausura. Todo supeditado, tal como con el resto de jugadores que interesan, a la realidad económica del club", escribió el comunicador.

Información sobre Arley Rodríguez.

Recordemos que Arley Rodríguez llegó a FC Cajamarca para disputar la Liga 1 2026, pero apenas jugó ocho encuentros, en los que anotó dos tantos y dio una sola asistencia. La última vez que vistió la camiseta del cuadro cajamarquino fue en la derrota ante Los Chankas, el 6 de abril, y desde entonces no fue convocado.

Arley Rodriguez denunció a la dirigencia de FC Cajamarca

Incluso, el futbolista decidió viajar a su país, pues en una entrevista reveló que los directivos de su club enviaron extorsionadores para que atentaran contra varios integrantes del plantel.

"Son de cuidado. Ellos hubo un momento de que amenazaron a Almirón, a ‘Richi’ Lagos, a Pablo Míguez, le mandaban fotos de las familias, les mandaban revólveres, le mandaban cosas sin sentido. Nosotros decíamos 'este es un club que no tiene hinchada, por decirlo así, fuerte' y al final descubrimos que era mandado. Los muchachos hicieron su denuncia en la Fiscalía y al final descubrimos que era la directiva", agregó Arley, quien dio más detalles sobre la postura de los directivos, según su versión.

"(Fue) Para hacerlo rescindir y no cobrar nada. Hubo un momento de que ellos no jugaron, no sé si vieron las fechas, ellos no jugaron por ese tema. Al final él dijo que no, que estaba muy estresado, que lo disculparan, no volvió a dar más la cara. No sé cuántos pagos hicieron completos, que yo recuerde a mí me hicieron uno solo porque enero, marzo, abril, todos los pagos hacían unos descuentos muy grandes en el cual se excusaban en que no tenían dinero, que estaban en crisis. Pero nunca dieron la cara en sí, nunca nos vinieron a decir 'muchachos, dennos una espera, miremos cómo podemos hacer', no, no, ellos solo pagaban y la excusa también era de que los que ganaban mucho podían y tenían con qué esperar un poco más. Y como te dije, raro, primera vez que veo eso en un club de esa manera".