El último jueves, durante una polémica entrevista con Hablemos de MAX, Arley Rodríguez denunció que los jugadores de FC Cajamarca venían siendo víctimas de extorsión por parte de los propios directivos. La respuesta del club no se hizo esperar, y la institución solicitó una rectificación del futbolista.

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Según un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, el elenco cajamarquino negó haber amenazado a sus jugadores y anunció que tomará medidas legales contra el colombiano si no se retracta en un plazo de 48 horas.

Además, FC Cajamarca sostiene que la decisión de prescindir de los servicios de Arley Rodríguez se debió a diferentes faltas graves y que, incluso, se respetó su derecho de defensa.

Comunicado de FC Cajamarca

FÚTBOL CLUB CAJAMARCA – FCC ante las declaraciones del futbolista Arley Rodríguez, quien perteneció al club hasta el día 06 de mayo del 2026 manifestamos lo siguiente:

Negamos la existencia de actos de extorsión por parte de la directiva hacia futbolistas del plantel e instamos al Sr. Arley Rodríguez a retractarse de dichas afirmaciones sin fundamentos en un plazo no mayor de 48 horas o procederemos con las acciones judiciales correspondientes.

Negamos la existencia de cualquier acto de hostilidad laboral contra los futbolistas del plantel actual .

. Manifestamos que las razones de la culminación anticipada del contrato del Sr. Arley Rodríguez se debieron a la comisión de faltas graves laborales , las cuales fueron debidamente sustentadas por la vía correspondiente al jugador para que tuviera su derecho de defensa correspondiente.

, las cuales fueron debidamente sustentadas por la vía correspondiente al jugador para que tuviera su derecho de defensa correspondiente. Reafirmamos que el proyecto del club es serio y se encuentra basado en el cumplimiento de metas de excelencia en cuanto a los objetivos deportivos trazados para este 2026.

Por todo lo mencionado, negamos que las declaraciones del futbolista Arley Rodríguez sean ciertas, las rechazamos en su totalidad y reafirmamos nuestra postura como club de fútbol profesional ético, con objetivos deportivos claros.

Invitamos a toda nuestra hinchada a seguir alentando en este último tramo del torneo Apertura 2026 y a unir fuerzas para seguir avanzando con el proyecto deportivo que se tiene planeado.

Arley Rodríguez y la grave denuncia contra directivos de FC Cajamarca

Arley Rodríguez aseguró que los jugadores de FC Cajamarca fueron amenazados y que detrás de estos actos de extorsión estaban los propios directivos del club, quienes los estaban incitando a dejar la institución para reducir la masa salarial.

“Son de cuidado. Ellos hubo un momento de que amenazaron a Almirón, a ‘Richi’ Lagos, a Pablo Míguez, le mandaban fotos de las familias, les mandaban revólveres, le mandaban cosas sin sentido. Nosotros decíamos 'este es un club que no tiene hinchada, por decirlo así, fuerte' y al final descubrimos que era mandado. Los muchachos hicieron su denuncia en la Fiscalía y al final descubrimos que era la directiva”, agregó Arley, quien dio más detalles sobre la postura de los directivos, según su versión.

“(Fue) Para hacerlo rescindir y no cobrar nada. Hubo un momento de que ellos no jugaron, no sé si vieron las fechas, ellos no jugaron por ese tema. Al final él dijo que no, que estaba muy estresado, que lo disculparan, no volvió a dar más la cara. No sé cuántos pagos hicieron completos, que yo recuerde a mí me hicieron uno solo porque enero, marzo, abril, todos los pagos hacían unos descuentos muy grandes en el cual se excusaban en que no tenían dinero, que estaban en crisis. Pero nunca dieron la cara en sí, nunca nos vinieron a decir 'muchachos, dennos una espera, miremos cómo podemos hacer', no, no, ellos solo pagaban y la excusa también era de que los que ganaban mucho podían y tenían con qué esperar un poco más. Y como te dije, raro, primera vez que veo eso en un club de esa manera”.