Arley Rodríguez dejó firme mensaje sobre Barcos tras abrupta salida de Cajamarca: "Parecía un..."

Arley Rodríguez fue uno de los primeros en salir de FC Cajamarca por diferencias con la directiva. El extremo fue clave en los primeros partidos de la campaña, pero ahora se encuentra en su natal Colombia, desde donde habló de su relación con Hernán Barcos, quien lo llevó al elenco 'Azul y Oro' para esta campaña.

Más allá de sus diferencias con quienes dirigen el club norteño, el exjugador de Alianza Lima sostiene que guarda un especial cariño por el 'Pirata', quien le dio la oportunidad de encontrar equipo, pese a los incidentes que se presentaron después y que derivaron en su salida.

“Con Hernán (hablo) a diario, le agradecí por la oportunidad, porque parecía un proyecto serio, bonito. La verdad, fui muy ilusionado, es más, el inicio del torneo me fue muy bien, pude convertir. Con el ‘profe’ Carlos (Silvestri) también agradecido. No se le dieron los resultados, pero es por eso mismo. Pero con Hernán tengo contacto todos los días, me escribe, me saluda, me dice cómo estoy, que en qué estoy pensando. Siempre ha estado esa bonita relación", agregó el 'cafetero' en entrevista con Hablemos de Max.

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Asimismo, Rodríguez dio más detalles sobre los incidentes que tuvieron algunos jugadores con los dirigentes de FC Cajamarca y reveló incluso episodios de extorsión, con el fin de hacerlos renunciar.

“Son de cuidado. Ellos hubo un momento de que amenazaron a Almirón, a ‘Richi’ Lagos, a Pablo Míguez, le mandaban fotos de las familias, les mandaban revólveres, le mandaban cosas sin sentido. Nosotros decíamos 'este es un club que no tiene hinchada, por decirlo así, fuerte' y al final descubrimos que era mandado. Los muchachos hicieron su denuncia en la Fiscalía y al final descubrimos que era la directiva”, agregó Arley, quien dio más detalles sobre la postura de los directivos, según su versión.

“(Fue) Para hacerlo rescindir y no cobrar nada. Hubo un momento de que ellos no jugaron, no sé si vieron las fechas, ellos no jugaron por ese tema. Al final él dijo que no, que estaba muy estresado, que lo disculparan, no volvió a dar más la cara. No sé cuántos pagos hicieron completos, que yo recuerde a mí me hicieron uno solo porque enero, marzo, abril, todos los pagos hacían unos descuentos muy grandes en el cual se excusaban en que no tenían dinero, que estaban en crisis. Pero nunca dieron la cara en sí, nunca nos vinieron a decir 'muchachos, dennos una espera, miremos cómo podemos hacer', no, no, ellos solo pagaban y la excusa también era de que los que ganaban mucho podían y tenían con qué esperar un poco más. Y como te dije, raro, primera vez que veo eso en un club de esa manera”, reveló.