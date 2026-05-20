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¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de la Copa Libertadores 2026?
Sporting Cristal perdió contra Junior y complicó sus opciones para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Revisa los resultados que necesitan los celestes.
Sporting Cristal perdió contra Junior en Colombia y quedó tercero en el Grupo F de la Copa Libertadores con seis puntos. A pesar de la caída, los celestes aún tienen opciones de clasificar a los octavos de final, pero necesitan una serie de resultados.
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¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de la Libertadores?
El triunfo de Cerro sobre Palmeiras fue un golpe que movió al grupo. Ahora, el Ciclón es líder del campeonato y tiene la primera opción para clasificar a octavos como líder.
Cerro y Cristal se enfrentan en la última fecha del Grupo F. Los celestes necesitan ganar y esperar que Palmeiras no sume los tres puntos ante Junior. Si ese resultado se da, el equipo de Zé Ricardo pasará como segundo.
En caso de empatar o perder, Cristal quedará eliminado de la Copa Libertadores 2026, sin importar el resultado de Palmeiras contra Junior.
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