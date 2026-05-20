0
LO ÚLTIMO
Tabla del Grupo de Sporting Cristal en Libertadores

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal perdió contra Junior y complicó sus opciones para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Revisa los resultados que necesitan los celestes.

Jesús Yupanqui
¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a los octavos de final de la Libertadores?
¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a los octavos de final de la Libertadores? | FOTO: Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal perdió contra Junior en Colombia y quedó tercero en el Grupo F de la Copa Libertadores con seis puntos. A pesar de la caída, los celestes aún tienen opciones de clasificar a los octavos de final, pero necesitan una serie de resultados.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 con Universitario, Nacional, Tolima y Coquimbo.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo B

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de la Libertadores?

El triunfo de Cerro sobre Palmeiras fue un golpe que movió al grupo. Ahora, el Ciclón es líder del campeonato y tiene la primera opción para clasificar a octavos como líder.

Cerro y Cristal se enfrentan en la última fecha del Grupo F. Los celestes necesitan ganar y esperar que Palmeiras no sume los tres puntos ante Junior. Si ese resultado se da, el equipo de Zé Ricardo pasará como segundo.

En caso de empatar o perder, Cristal quedará eliminado de la Copa Libertadores 2026, sin importar el resultado de Palmeiras contra Junior.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de la Copa Libertadores 2026?

  2. Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo F

  3. Sporting Cristal vs Cerro Porteño: fecha, hora y canal del duelo clave por Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano