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Cusco FC vs Independiente Medellín: fecha, hora y canal por la Copa Libertadores 2026
Se viene un partido entre Cusco FC e Independiente Medellín por la fecha cinco de la Copa Libertadores 2026 en el Inca Garcilaso de la Vega.
Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO protagonizarán un encuentro por la fecha cinco de la Copa Libertadores 2026 este miércoles 20 de mayo a las 9.00 p. m. (hora peruana), en el Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney+ para Sudamérica. Revisa aquí toda la información sobre este enfrentamiento.
¿Cuándo juegan Cusco FC vs. Independiente Medellín por la Copa Libertadores?
El choque entre Cusco FC e Independiente Medellín se disputará este miércoles 20 de mayo en el Inca Garcilaso de la Vega.
¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Independiente Medellín por la Copa Libertadores?
El enfrentamiento entre Cusco FC e Independiente Medellín está programado para las 9.00 p. m. (hora peruana y colombiana).
¿Dónde ver Cusco FC vs. Independiente Medellín por la Copa Libertadores?
La transmisión del Cusco FC vs. Independiente Medellín por la Copa Libertadores 2026 estará a cargo de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney+ en Sudamérica.
Cusco FC recibirá al DIM en el Inca Garcilaso de la Vega
¿Cómo llegan Cusco FC e Independiente Medellín por la Copa Libertadores?
Cusco FC afrontará un duelo decisivo ante Independiente Medellín porque actualmente marcha en la última casilla con solo un punto, mientras que el DIM ocupa la tercera posición con cuatro unidades. Si los dorados quieren seguir soñando con clasificar a la Copa Sudamericana, deberán vencer al cuadro colombiano. De lo contrario, quedarán eliminados.
En la previa de este compromiso, Cusco FC empató 1-1 con Estudiantes de La Plata en Argentina, mientras que el duelo entre el DIM y Flamengo fue interrumpido por bengalas arrojadas al estadio. La Conmebol decidió suspender el encuentro y hasta ahora no ha informado si esos puntos se pondrán en juego o si se los adjudicará al cuadro brasileño.
Cusco FC vs. Independiente Medellín: cuotas del partido
|APUESTAS
|CUSCO FC
|EMPATE
|DIM
|Betsson
|2.42
|2.98
|3.05
|Betano
|2.37
|3.10
|3.25
|Bet365
|2.40
|3.10
|3.20
|Coolbet
|2.50
|3.12
|3.00
|Doradobet
|2.45
|3.00
|3.20
Cusco FC vs. Independiente Medellín: árbitros del partido
- Árbitro principal: Fernando Véjar Díaz (Chile)
- Primer asistente: Carlos Poblete (Chile)
- Segundo asistente: Leslie Vásquez (Chile)
- Cuarto árbitro: Dione Rissios (Chile)
- VAR: Nicolas Millas (Chile)
- AVAR: Miguel Araos (Chile)
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