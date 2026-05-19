Rinaldo Cruzado dio fuerte comentario sobre Pablo Guede tras rendimiento en Alianza: "Un poco..."

Rinaldo Cruzado, figura histórica de Alianza Lima, dio un rotundo comentario sobre el trabajo de Pablo Guede en el club blanquiazul tras el posible título del Torneo Apertura 2026.

Rinaldo Cruzado dio rotundo comentario sobre Pablo Guede tras posible título del Torneo Apertura con Alianza Lima
Rinaldo Cruzado dio rotundo comentario sobre Pablo Guede tras posible título del Torneo Apertura con Alianza Lima
Alianza Lima se encuentra muy cerca de conseguir el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en un partido decisivo ante Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva. Antes de ello, Rinaldo Cruzado, figura histórica del club blanquiazul, salió al frente y lanzó un duro comentario sobre el rendimiento del técnico Pablo Guede.

En conversación con Ovación, Cruzado fue consultado sobre el presente de Alianza bajo la dirección técnica de Guede ante un posible título del Torneo Apertura de la Liga 1.

En medio de ello, el exjugador del club blanquiazul se pronunció sobre cómo ve el rendimiento del cuadro íntimo con el entrenador argentino de 51 años.

Para Rinaldo Cruzado, Pablo Guede es un técnico que empezó con muchas críticas. Sin embargo, su paciencia y constancia son fruto de todo lo que viene generando en Alianza Lima, ya que actualmente está muy cerca de salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y los jugadores se adaptaron a él.

"Habíamos conversado de lo que él (Pablo Guede) estaba dando para el club, más allá de las críticas que tuvo al inicio. Era tener un poco de tiempo para lo que él estaba generando y gracias a Dios se están dando las cosas acorde a lo que él quiere y manifiesta para el plantel y los jugadores se están adaptando a lo que él quiere y se viene demostrando en cada partido", afirmó.

Pablo Guede en Alianza Lima 2026

Pablo Guede llegó a Alianza Lima como reemplazo de Néstor Gorosito con el claro objetivo de ser campeón de la Liga 1 2026. A dos fechas de que finalice el Torneo Apertura, el argentino suma 11 partidos ganados, cuatro empates y dos derrotas. Actualmente es líder y tiene muchas posibilidades de ganar el primer campeonato de la temporada.

