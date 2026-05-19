Revelan la firme postura del plantel de Universitario tras llegada de Héctor Cúper: "Es muy…"

Universitario de Deportes busca revertir su mal momento en la temporada bajo el mando de Héctor Cúper. El estratega argentino ya sumó algunos días de entrenamiento con el equipo y se prepara para su debut ante Nacional en la Copa Libertadores. Sin embargo, en medio de ello, el plantel crema expresó su contundente postura tras la llegada del técnico.

La firme postura del plantel de Universitario tras la llegada de Héctor Cúper

Héctor Cúper es uno de los técnicos más reconocidos del fútbol sudamericano, por lo que ha despertado gran expectativa entre los hinchas, sobre todo por ver cómo puede potenciar a los jugadores. En ese contexto, el referente de Universitario, José Carvallo, reveló que el plantel está muy entusiasmado por la llegada del argentino.

Según indicó el retirado guardameta en el programa 'Al Límite', logró conversar con algunos de sus antiguos compañeros y le señalaron que "se han sentido nuevamente jugadores", ya que el comando técnico de Cúper los está exigiendo al máximo en los entrenamientos y hace que recuperen una gran forma física.

Universitario ya dio inicio a la era de Héctor Cúper y se alista para su debut ante Nacional.

“He conversado con algún excompañero del equipo y me dice que se han sentido nuevamente jugadores de fútbol con el preparador físico. La intensidad que le está metiendo es muy buena, porque no les daban las piernas”, reveló el exjugador merengue.

Del mismo modo, Carvallo expresó su entusiasmo por la llegada de Héctor Cúper a la escuadra de Ate, ya que considera que transmite experiencia, un factor vital para que los jugadores recuperen su confianza.

“La llegada de Héctor Cúper es buena porque yo creo que toda esa experiencia que tiene él la va a transmitir hacia los jugadores y va a tratar de recuperarlos en lo que es la confianza. Porque hoy lo que más necesita el jugador de la ‘U’ es confianza”, indicó.

Héctor Cúper no puede fallar en su debut con Universitario

Héctor Cúper afronta un debut sumamente complejo con Universitario, ya que se medirá ante Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores. Los cremas necesitan el triunfo a como dé lugar para seguir aspirando a llegar a octavos de final. Sin embargo, si no logran vencer, estarán prácticamente eliminados del torneo.