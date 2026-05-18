Boca Juniors vs Cruzeiro EN VIVO por Copa Libertadores: pronósticos, horarios y canales para ver

Boca Juniors se enfrenta a Cruzeiro este martes 19 de mayo, a partir de las 19:00 hora peruana y 21:00 de Argentina, por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El duelo se disputará en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, y promete mucha emoción de principio a fin.

Boca Juniors vs. Cruzeiro: previa del partido

La Bombonera se prepara para un duelo decisivo. Este martes 19 de mayo, Boca Juniors recibirá a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El equipo xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, llega con la obligación de sumar en casa para mantener vivas sus opciones de clasificación y evitar una eliminación prematura que complique su panorama internacional.

El rival no se la pondrá fácil. La escuadra brasileña, bajo el mando táctico de Artur Jorge, ya sabe lo que es golpear a los argentinos en esta edición copera tras imponerse por 1-0 en el duelo de ida disputado en Brasil. Con figuras en ataque como Matheus Pereira y Kaio Jorge, el conjunto de Belo Horizonte buscará plantarse con firmeza en Buenos Aires para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

Boca Juniors recibe a Cruzeiro por Copa Libertadores.

Las cartas están sobre la mesa para un encuentro de alta tensión desde el primer minuto. Con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, Boca apostará por el empuje de su gente y la jerarquía de hombres como Leandro Paredes y Miguel Merentiel para romper el cerrojo defensivo de la visita. La cita está programada para las 9.30 p. m. (hora argentina) y definirá gran parte del futuro de ambos clubes en el torneo más importante del continente.

Boca Juniors vs Cruzeiro: horarios

Conoce los horarios según cada país:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 5.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 2.30 a. m. (del día siguiente)

Boca Juniors vs Cruzeiro: dónde ver

El partido será transmitido por los siguientes canales y plataformas de streaming:

Argentina: ESPN y Disney Plus

Perú: ESPN 5 y Disney Plus

Colombia: ESPN 5 y Disney Plus

Ecuador: ESPN 5 y Disney Plus

Chile: ESPN 5 y Disney Plus

Paraguay: ESPN 5 y Disney Plus

Uruguay: ESPN 5 y Disney Plus

Bolivia: ESPN 5 y Disney Plus

Venezuela: ESPN 5 y Disney Plus

México: ESPN 4 y Disney Plus

Boca Juniors vs. Cruzeiro: pronósticos y cuotas de apuesta

Boca Juniors es favorito para vencer a Cruzeiro, de acuerdo con las principales casas de apuestas. Las cuotas pueden variar mientras se acerca la hora del partido.

Casas Boca Empate Cruzeiro Te Apuesto 2.00 3.04 4.15 Betsson 2.02 3.30 4.05 Apuesta Total 1.96 3.25 4.16 Inkabet 2.02 3.30 4.05 Caliente 1.96 3.30 4.45

Boca Juniors vs. Cruzeiro: alineaciones probables

Boca Juniors: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Facundo Costa, Lautaro Di Lollo, Dylan Gorosito; Julián Delgado, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Vicente Amanda; Miguel Merentiel, Ángel Romero.

Cruzeiro: Cássio; Kaiki Bruno, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Fagner Conserva; Romero (Óscar Romero), Gerson Santos; Stiven Mendoza, Matheus Pereira, Christian Cardoso; Kaio Jorge.

Boca Juniors vs. Cruzeiro: estadio

El partido entre Boca Juniors y Cruzeiro se juega en el estadio Alberto José Armando, recinto mundialmente conocido como La Bombonera y ubicado en Buenos Aires. Su capacidad es de 58.840 espectadores.