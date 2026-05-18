Selección peruana sorprende y anuncia la convocatoria de centrodelantero de Alianza Lima

Tras su meritoria victoria ante Cienciano en la altura de Cusco, Alianza Lima está muy cerca de obtener el título del Torneo Apertura y la clave de este éxito es el buen nivel de sus jugadores, especialmente de nombres como Eryc Castillo, Esteban Pávez, Jairo Vélez y Marco Huamán.

La selección peruana no es ajena y acaba de incluir en su última lista a un jugador que se desempeña como centrodelantero y que ha jugado algunos amistosos en el equipo de Pablo Guede, además de haber tenido acción también en la Liga 1.

La 'Bicolor' anunció su convocatoria para el próximo microciclo de la Sub 20 y destaca la presencia de Geray Motta, jugador de 17 años que alternó durante la pretemporada en Montevideo y además disputó seis minutos en el partido ante Cusco FC en Matute, que terminó 8-0.

Recordemos que, además de su participación ante los 'Dorados', el atacante también estuvo en el banco de suplentes en los partidos ante Atlético Grau y CD Moquegua, ante las ausencias de Paolo Guerrero y Federico Girotti, ambos por sendas lesiones.

Selección peruana alistó lista de convocados

Geray Motta, el 'Potrillo' que debutó en la pretemporada de Alianza Lima

Geray Motta fue llevado por Pablo Guede a la pretemporada de Alianza Lima en Montevideo y jugó los encuentros ante Independiente y Unión Santa Fe, por la Serie Río de la Plata. Es categoría 2009 y una de las principales promesas de las canteras del club victoriano.

Geray Motta es canterano de Alianza Lima

Algunos señalan que podría ser el próximo '9' del cuadro victoriano y seguramente tendrá más oportunidad de mostrarse en la reserva de Alianza Lima, que participará en la Liga 3 esta campaña.