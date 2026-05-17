Universitario separó del plantel a José Rivera tras tirar y patear la camiseta crema

Universitario de Deportes optó por apartar de manera temporal a José Rivera del primer equipo, luego de la difusión de imágenes en las que se observa al atacante arrojar y patear la camiseta del club crema tras la derrota por 1-0 frente a Atlético Grau, en la fecha 15 del Torneo Apertura.

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Universitario separó a José Rivera tras tirar y patear la camiseta crema

Universitario utilizó sus redes sociales para anunciar que Rivera fue separado del plantel principal luego de que tomaran conocimiento de las imágenes en las que el delantero tiró al piso y luego pateó la camiseta merengue.

Esta medida disciplinaria contra el futbolista de 29 años no será definitiva, sino hasta que terminen de desarrollarse las investigaciones correspondientes.

Universitario comunicó la salida temporada de José Rivera tras tirar y patear la camiseta crema

“El Club Universitario de Deportes informa a sus hinchas y a la opinión pública que, a raíz de las imágenes difundidas tras el encuentro del viernes 15 de mayo, se ha dispuesto el inicio de un proceso disciplinario interno al futbolista José Rivera”, comenzó comunicando el club.

“Mientras se desarrollen las evaluaciones correspondientes y se determinen las medidas respectivas conforme al reglamento interno del club, el jugador no será considerado en las convocatorias del primer equipo”, continuaron.

Por otra parte, Universitario señaló que continuará velando, como institución, por el respeto de todos los símbolos que representan al equipo entre todos los trabajadores vinculados al club.

“Universitario de Deportes reafirma su compromiso con el respeto a nuestros símbolos, valores e identidad institucional, principios que deben ser representados y respetados dentro y fuera del campo por todos los integrantes del Club”, finalizaron.

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José Rivera salió a pedir disculpas tras arrojar y patear la camiseta

Luego de las imágenes difundidas, José Rivera rompió su silencio para pedir disculpas a los hinchas tras tirar y patear la camiseta merengue. “No fue exactamente por faltarle el respeto a la hinchada o a Universitario que claro, que muchas cosas me ha dado. Me siento muy avergonzado, la verdad muy apenado por todo lo que está sucediendo en estos momentos. Quería pedir disculpas. Ustedes saben que yo no soy de actuar así, no. Asumo toda las responsabilidades”, declaró.