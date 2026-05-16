Partidos de hoy EN VIVO, domingo 17 de mayo: Programación, horarios y dónde ver

Este domingo 17 de mayo viviremos emocionantes partidos de fútbol. En Europa, las ligas están llegando a su final y se definen títulos, clasificación a torneos internacionales o el descenso. Por LaLiga juegan el Real Madrid contra Sevilla y Barcelona vs. Real Betis. En la Liga 1, Los Chankas recibirán a Moquegua.

Partidos de hoy por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 11:00 ADT vs. Comerciantes Unidos L1 MAX 13:15 Deportivo Garcilaso vs. UTC L1 MAX 15:30 Los Chankas vs. Moquegua L1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 12:00 Athletic Club vs. Celta de Vigo DirecTV Sports y DGO 12:00 Atlético de Madrid vs. Girona ESPN 3 y Disney Plus 12:00 Elche vs. Getafe ESPN 4 y Disney Plus 12:00 Levante vs. Mallorca DirecTV Sports y DGO 12:00 Osasuna vs. Espanyol Disney Plus 12:00 Rayo Vallecano vs. Villarreal DirecTV Sports y DGO 12:00 Real Oviedo vs. Alavés DirecTV Sports y DGO 12:00 Sevilla vs. Real Madrid ESPN y Disney Plus 12:00 Real Sociedad vs. Valencia ESPN 5 y Disney Plus 14:45 Barcelona vs. Real Betis DirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Horarios Partidos Canales 10:00 Yanapuma vs. Flamengo 13:00 Defensores vs. Carlos Mannucci 15:30 Alianza Lima vs Universitario Bicolor+

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 14:00 Brest vs. Angers Disney Plus 14:00 Estrasburgo vs. Mónaco Disney Plus 14:00 Lille vs. Auxerre Disney Plus 14:00 Lorient vs. Le Havre Disney Plus 14:00 Lyon vs. Lens ESPN 5 y Disney Plus 14:00 Marsella vs. Satde Rennais Zapping, Claro TV y Disney Plus 14:00 Nantes vs. Toulouse Disney Plus 14:00 Niza vs. Metz Disney Plus 14:00 Paris FC vs. PSG Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 6:30 Manchester United vs. Nottingham Forest ESPN y Disney Plus 9:00 Brentford vs. Crystal Palace Disney Plus 9:00 Everton vs. Sunderland Disney Plus 9:00 Leeds Utd vs. Brighton ESPN y Disney Plus 9:00 Wolves vs. Fulham Disney Plus 11:30 Newcastle vs. West Ham Disney Plus y Zapping

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 5:00 Como vs. Parma Disney Plus 5:00 Genoa vs. AC Milan Disney Plus 5:00 Juventus vs. Fiorentina ESPN 4 y Disney Plus 5:00 Pisa vs. Nápoles Disney Plus 5:00 Roma vs. Lazio ESPN 2 y Disney Plus 8:00 Inter vs Verona ESPN 2 y Disney Plus 11:00 Atalanta vs. Bolonia Disney Plus 13:45 Cagliari vs. Torino Disney Plus 13:45 Sassuolo vs. Lecce Disney Plus 13:45 Udinese vs. Cremonese Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

Horarios Partidos Canales 11:00 AD cantolao vs. Carlos Mannucci 13:10 César Vallejo vs. San Martín 15:15 Unión Comercio vs. Llacuabamba

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Hora Partido Canal 15:00 Argentinos Juniors vs. Belgrano ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Hora Partido Canal 18:30 Guabirá vs. Nacional Potosí

Partidos de hoy por Brasileirao

Horarios Partidos Canal 9:00 Santos vs. Coritiba Fanatiz Internacional 14:00 Bahía vs. Gremio Fanatiz Internacional 14:00 Botafogo vs. Corinthians Fanatiz Internacional 16:30 Bragrantino vs. Vitória Fanatiz Internacional 16:30 Chapecoense vs. Remo Fanatiz Internacional 17:30 Athletico PR vs. Flamengo Fanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 11:30 Hucahipato vs U. La Calera Bet365 14:00 Cobresal vs. U de Chile Bet365 16:30 Colo Colo vs. Ñublense Bet365 19:00 Deportivo Concepción vs. Everton Bet365

Partidos de hoy por la Copa Colombia

Horarios Partidos Canales 15:30 Pereira vs. Real Cundinamarca Bet365 19:30 Ind. Yumbo vs. Águilas Doradas Bet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 13:00 Leones del Norte vs. Mushuc Runa Zapping 18:10 Manta vs. Emelec Zapping

Partidos de hoy por la MLS

Horarios Partidos Canal 17:00 Inter Miami vs. Portland Timbers MLS Season Pass 19:00 Nashville SC vs. Los Angeles MLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga MX

Hora Partido Canal 20:00 Pumas vs Pachuca Zapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 8:00 Central Español vs. Defensor Sporting Disney Plus 13:00 Racing Montevideo vs. Cerro Largo Disney Plus 16:00 Albion vs. Wanderers Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 16:00 Estudiantes M. vs. Carabobo Bet365 16:30 Portuguesa vs. Puerto Cabello Bet365 17:00 Metropolitanos vs. Deportivo Táchira Bet365

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.