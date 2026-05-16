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Partidos de hoy EN VIVO, domingo 17 de mayo: Programación, horarios y dónde ver

Consulta los partidos de hoy en vivo de este domingo 17 de mayo, con programación completa, horarios y canales para ver cada encuentro en TV.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizará este domingo 17 de mayo.
Programación de partidos que se realizará este domingo 17 de mayo. | FOTO: Composición Líbero
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Este domingo 17 de mayo viviremos emocionantes partidos de fútbol. En Europa, las ligas están llegando a su final y se definen títulos, clasificación a torneos internacionales o el descenso. Por LaLiga juegan el Real Madrid contra Sevilla y Barcelona vs. Real Betis. En la Liga 1, Los Chankas recibirán a Moquegua.

Programación del partido del Arsenal vs Burnley. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Arsenal vs Burnley por Premier League: fecha, hora y dónde ver la posible coronación de los 'Gunners'

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
11:00ADT vs. Comerciantes UnidosL1 MAX
13:15Deportivo Garcilaso vs. UTCL1 MAX
15:30Los Chankas vs. MoqueguaL1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
12:00Athletic Club vs. Celta de VigoDirecTV Sports y DGO
12:00Atlético de Madrid vs. GironaESPN 3 y Disney Plus
12:00Elche vs. GetafeESPN 4 y Disney Plus
12:00Levante vs. MallorcaDirecTV Sports y DGO
12:00Osasuna vs. EspanyolDisney Plus
12:00Rayo Vallecano vs. VillarrealDirecTV Sports y DGO
12:00Real Oviedo vs. AlavésDirecTV Sports y DGO
12:00Sevilla vs. Real MadridESPN y Disney Plus
12:00Real Sociedad vs. ValenciaESPN 5 y Disney Plus
14:45Barcelona vs. Real BetisDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
10:00Yanapuma vs. Flamengo
13:00Defensores vs. Carlos Mannucci
15:30Alianza Lima vs UniversitarioBicolor+

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
14:00Brest vs. AngersDisney Plus
14:00Estrasburgo vs. MónacoDisney Plus
14:00Lille vs. AuxerreDisney Plus
14:00Lorient vs. Le HavreDisney Plus
14:00Lyon vs. LensESPN 5 y Disney Plus
14:00Marsella vs. Satde RennaisZapping, Claro TV y Disney Plus
14:00Nantes vs. ToulouseDisney Plus
14:00Niza vs. MetzDisney Plus
14:00Paris FC vs. PSGDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
6:30Manchester United vs. Nottingham ForestESPN y Disney Plus
9:00Brentford vs. Crystal PalaceDisney Plus
9:00Everton vs. SunderlandDisney Plus
9:00Leeds Utd vs. BrightonESPN y Disney Plus
9:00Wolves vs. FulhamDisney Plus
11:30Newcastle vs. West HamDisney Plus y Zapping

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
5:00Como vs. ParmaDisney Plus
5:00Genoa vs. AC MilanDisney Plus
5:00Juventus vs. FiorentinaESPN 4 y Disney Plus
5:00Pisa vs. NápolesDisney Plus
5:00Roma vs. LazioESPN 2 y Disney Plus
8:00Inter vs VeronaESPN 2 y Disney Plus
11:00Atalanta vs. BoloniaDisney Plus
13:45Cagliari vs. TorinoDisney Plus
13:45Sassuolo vs. LecceDisney Plus
13:45Udinese vs. CremoneseDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

HorariosPartidosCanales
11:00AD cantolao vs. Carlos Mannucci
13:10César Vallejo vs. San Martín
15:15Unión Comercio vs. Llacuabamba

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HoraPartidoCanal
15:00Argentinos Juniors vs. BelgranoESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HoraPartidoCanal
18:30Guabirá vs. Nacional Potosí

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanal
9:00Santos vs. CoritibaFanatiz Internacional
14:00Bahía vs. GremioFanatiz Internacional
14:00Botafogo vs. CorinthiansFanatiz Internacional
16:30Bragrantino vs. VitóriaFanatiz Internacional
16:30Chapecoense vs. RemoFanatiz Internacional
17:30Athletico PR vs. FlamengoFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
11:30Hucahipato vs U. La CaleraBet365
14:00Cobresal vs. U de ChileBet365
16:30Colo Colo vs. ÑublenseBet365
19:00Deportivo Concepción vs. EvertonBet365

Partidos de hoy por la Copa Colombia

HorariosPartidosCanales
15:30Pereira vs. Real CundinamarcaBet365
19:30Ind. Yumbo vs. Águilas DoradasBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
13:00Leones del Norte vs. Mushuc RunaZapping
18:10Manta vs. EmelecZapping

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanal
17:00Inter Miami vs. Portland TimbersMLS Season Pass
19:00Nashville SC vs. Los AngelesMLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga MX

HoraPartidoCanal
20:00Pumas vs PachucaZapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
8:00Central Español vs. Defensor SportingDisney Plus
13:00Racing Montevideo vs. Cerro LargoDisney Plus
16:00Albion vs. WanderersDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:00Estudiantes M. vs. CaraboboBet365
16:30Portuguesa vs. Puerto CabelloBet365
17:00Metropolitanos vs. Deportivo TáchiraBet365

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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