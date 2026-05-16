Partidos de hoy EN VIVO, domingo 17 de mayo: Programación, horarios y dónde ver

Este domingo 17 de mayo viviremos emocionantes partidos de fútbol. En Europa, las ligas están llegando a su final y se definen títulos, clasificación a torneos internacionales o el descenso. Por LaLiga juegan el Real Madrid contra Sevilla y Barcelona vs. Real Betis. En la Liga 1, Los Chankas recibirán a Moquegua.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|ADT vs. Comerciantes Unidos
|L1 MAX
|13:15
|Deportivo Garcilaso vs. UTC
|L1 MAX
|15:30
|Los Chankas vs. Moquegua
|L1 MAX
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Athletic Club vs. Celta de Vigo
|DirecTV Sports y DGO
|12:00
|Atlético de Madrid vs. Girona
|ESPN 3 y Disney Plus
|12:00
|Elche vs. Getafe
|ESPN 4 y Disney Plus
|12:00
|Levante vs. Mallorca
|DirecTV Sports y DGO
|12:00
|Osasuna vs. Espanyol
|Disney Plus
|12:00
|Rayo Vallecano vs. Villarreal
|DirecTV Sports y DGO
|12:00
|Real Oviedo vs. Alavés
|DirecTV Sports y DGO
|12:00
|Sevilla vs. Real Madrid
|ESPN y Disney Plus
|12:00
|Real Sociedad vs. Valencia
|ESPN 5 y Disney Plus
|14:45
|Barcelona vs. Real Betis
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Yanapuma vs. Flamengo
|13:00
|Defensores vs. Carlos Mannucci
|15:30
|Alianza Lima vs Universitario
|Bicolor+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Brest vs. Angers
|Disney Plus
|14:00
|Estrasburgo vs. Mónaco
|Disney Plus
|14:00
|Lille vs. Auxerre
|Disney Plus
|14:00
|Lorient vs. Le Havre
|Disney Plus
|14:00
|Lyon vs. Lens
|ESPN 5 y Disney Plus
|14:00
|Marsella vs. Satde Rennais
|Zapping, Claro TV y Disney Plus
|14:00
|Nantes vs. Toulouse
|Disney Plus
|14:00
|Niza vs. Metz
|Disney Plus
|14:00
|Paris FC vs. PSG
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:30
|Manchester United vs. Nottingham Forest
|ESPN y Disney Plus
|9:00
|Brentford vs. Crystal Palace
|Disney Plus
|9:00
|Everton vs. Sunderland
|Disney Plus
|9:00
|Leeds Utd vs. Brighton
|ESPN y Disney Plus
|9:00
|Wolves vs. Fulham
|Disney Plus
|11:30
|Newcastle vs. West Ham
|Disney Plus y Zapping
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|5:00
|Como vs. Parma
|Disney Plus
|5:00
|Genoa vs. AC Milan
|Disney Plus
|5:00
|Juventus vs. Fiorentina
|ESPN 4 y Disney Plus
|5:00
|Pisa vs. Nápoles
|Disney Plus
|5:00
|Roma vs. Lazio
|ESPN 2 y Disney Plus
|8:00
|Inter vs Verona
|ESPN 2 y Disney Plus
|11:00
|Atalanta vs. Bolonia
|Disney Plus
|13:45
|Cagliari vs. Torino
|Disney Plus
|13:45
|Sassuolo vs. Lecce
|Disney Plus
|13:45
|Udinese vs. Cremonese
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|AD cantolao vs. Carlos Mannucci
|13:10
|César Vallejo vs. San Martín
|15:15
|Unión Comercio vs. Llacuabamba
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Argentinos Juniors vs. Belgrano
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|Guabirá vs. Nacional Potosí
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canal
|9:00
|Santos vs. Coritiba
|Fanatiz Internacional
|14:00
|Bahía vs. Gremio
|Fanatiz Internacional
|14:00
|Botafogo vs. Corinthians
|Fanatiz Internacional
|16:30
|Bragrantino vs. Vitória
|Fanatiz Internacional
|16:30
|Chapecoense vs. Remo
|Fanatiz Internacional
|17:30
|Athletico PR vs. Flamengo
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Hucahipato vs U. La Calera
|Bet365
|14:00
|Cobresal vs. U de Chile
|Bet365
|16:30
|Colo Colo vs. Ñublense
|Bet365
|19:00
|Deportivo Concepción vs. Everton
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Pereira vs. Real Cundinamarca
|Bet365
|19:30
|Ind. Yumbo vs. Águilas Doradas
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Leones del Norte vs. Mushuc Runa
|Zapping
|18:10
|Manta vs. Emelec
|Zapping
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canal
|17:00
|Inter Miami vs. Portland Timbers
|MLS Season Pass
|19:00
|Nashville SC vs. Los Angeles
|MLS Season Pass
Partidos de hoy por la Liga MX
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Pumas vs Pachuca
|Zapping y Claro TV+
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Central Español vs. Defensor Sporting
|Disney Plus
|13:00
|Racing Montevideo vs. Cerro Largo
|Disney Plus
|16:00
|Albion vs. Wanderers
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Estudiantes M. vs. Carabobo
|Bet365
|16:30
|Portuguesa vs. Puerto Cabello
|Bet365
|17:00
|Metropolitanos vs. Deportivo Táchira
|Bet365
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.