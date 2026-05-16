Arsenal vs Burnley por Premier League: fecha, hora y dónde ver la posible coronación de los 'Gunners'

¡Dos equipos y un solo título! La Premier League llega a su recta final, pues esta semana se disputará la jornada 37, la penúltima fecha que podría definir al campeón del torneo inglés. La pelea por el título está entre Arsenal y Manchester City, que sigue presionando al líder a la espera de un tropiezo.

En ese sentido, esta jornada Arsenal recibirá la visita del Burnley, donde podría coronarse campeón si los resultados juegan a su favor. Por ello, la victoria en este compromiso no será negociable, teniendo en cuenta el gran rendimiento que vienen mostrando los ‘Ciudadanos’.

¿Cuándo se juega Arsenal vs. Burnley por la Premier League?

Dicho encuentro se llevará a cabo este lunes 18 de mayo en la casa del equipo ‘Gunner’, es decir, en el Emirates Stadium. Por ello, el conjunto local contará con todo el apoyo de su gente para buscar un resultado positivo.

Así luce el Estadio Emirates

¿A qué hora juega Arsenal vs. Burnley por la Premier League?

El partido entre Arsenal y Burnley por la Premier League se podrá seguir desde las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos la lista de horarios para otros países de Sudamérica, para que no te pierdas la posible primera coronación de los ‘Gunners’ tras más de 20 años de sequía.

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 4.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

¿Dónde puede ver Arsenal vs. Burnley por la Premier League?

En Perú y Sudamérica, la transmisión del partido estará disponible por ESPN y vía streaming mediante Disney+. En España, el encuentro se podrá ver de manera exclusiva a través de la plataforma DAZN.

Mientras que en México y Centroamérica, la señal estará a cargo de HBO Max y también podrá seguirse en algunos canales seleccionados como Paramount+ o Sky Sports, según el país.

Así va Arsenal en la Premier League

Faltan 2 fechas para que termine la competición inglesa, por lo que Arsenal depende de sí mismo para ganar el certamen. Mientras tanto, el City espera un tropiezo del líder.

Tabla de posiciones de la Premier League

¿Qué resultados necesita Arsenal para ganar la Premier League?