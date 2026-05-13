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River Plate vs Gimnasia por la Liga Argentina

¿Qué ligas europeas ya tienen campeón y cuáles aún faltan definirse en la temporada 2025/26?

Algunas de las ligas más importantes de Europa aún no conocen a sus campeones, por lo que muchas se definirán en las últimas fechas, emocionando a sus hinchas.

Antonio Vidal
Las ligas europeas que tienen a su campeón. Foto: Barcelona
Las ligas europeas que tienen a su campeón. Foto: Barcelona
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Falta poco para el arranque del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, pero antes de este gran certamen, las ligas europeas vienen llegando a su final, por lo que muchas de estas grandes competiciones ya conocen a sus campeones de la temporada, esto a falta de algunas fechas. Sin embargo, hay otras que aún siguen ajustadas y la mínima diferencia de puntos las hace mantenerse con varias emociones hasta el final.

River Plate vs Gimnasia EN VIVO por cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional.

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Premier League

La liga inglesa sigue dando emociones en este tramo final de la temporada, pues es considerada la mejor liga del mundo. En el certamen se encuentran Arsenal con 79 puntos y Manchester City con 77, ambos peleando por llevarse el trofeo. A ambos conjuntos les restan dos partidos, por lo que dependen de sí mismos para coronarse como los reyes de Inglaterra.

Serie A

La liga de Italia es uno de los campeonatos que ya cuenta con rey y ese es el Inter de Milán, que suma 85 puntos. Por ello, este último tramo de la competición se centra en la lucha por alcanzar puestos de Champions League. La pelea por estos cupos está entre Napoli con 70 unidades, Juventus con 69 y AC Milan con 67.

LaLiga

La liga de España hace poco tuvo la coronación del Barcelona, que se impuso ante Real Madrid. En ese sentido, ahora, a tres fechas por disputarse, la pelea también se centra en la disputa entre Real Betis y Celta de Vigo, que buscan asegurar su aparición en la siguiente edición de la Champions League.

Bundesliga

En la liga alemana, Bayern Múnich repitió el plato, pues ya se coronó como campeón del certamen. Con solo una fecha por disputarse, la verdadera tensión se centra en Stuttgart y Hoffenheim, ambos con 61 puntos y peleando por un cupo a la Champions League.

Ligue 1

Por último, la liga de Francia ya tiene campeón a falta de una fecha. El PSG, que tras vencer a su rival directo, Lens, prácticamente se coronó como el rey de Francia. Ambos elencos aseguraron su cupo para la próxima edición de la Champions League.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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