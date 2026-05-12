- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristiano Ronaldo
- Barcelona vs Alavés
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
River Plate vs. Gimnasia EN VIVO por cuartos del Torneo Apertura: cuándo juegan, hora y canal
River Plate vs. Gimnasia juegan este miércoles por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional. Conoce aquí todos los detalles del partido.
River Plate y Gimnasia juegan este miércoles los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. Una derrota significará la eliminación de cualquiera de los dos, por ello dejarán todo en el campo. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN. Asimismo, si quieres seguirlo gratis por internet, podrás hacerlo en Libero.pe.
PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón tras el Al Nassr vs Al Hilal?
El inicio de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional ha dejado verdaderos partidazos y a varios de los clubes favoritos eliminados. River Plate estuvo muy cerca de formar parte de esa nómina, pero la fortuna estuvo de su lado y logró remontar dos puntos de quiebre en la tanda de penales contra San Lorenzo.
Por su parte, Gimnasia y Esgrima de La Plata tuvo la difícil tarea de visitar a Vélez Sarsfield en los octavos de final, pero, pese a quedarse con un hombre menos, logró defender el gol que marcó Marcelo Torres para sentenciar su clasificación a la siguiente instancia del Torneo Apertura 2026.
Esta será la segunda vez en el año que ambos clubes se enfrentarán en el estadio Más Monumental, ya que en la fecha 2 del grupo B los Millonarios se quedaron con la victoria gracias al doblete de Juan Fernando Quintero.
River Plate vs. Gimnasia: horario del partido
- México: 6.30 p. m.
- Perú: 7.30 p. m.
- Colombia: 7.30 p. m.
- Ecuador: 7.30 p. m.
- Bolivia: 8.30 p. m.
- Chile: 8.30 p. m.
- Venezuela: 8.30 p. m.
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 8.30 p. m.
- Argentina: 9.30 p. m.
- Brasil: 9.30 p. m.
- Paraguay: 9.30 p. m.
- Uruguay: 9.30 p. m.
¿Dónde ver River Plate vs. Gimnasia EN VIVO?
- Argentina: TNT Sports Premium y ESPN Premium
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus, AFA Play y Fanatiz
- México: Disney Plus, AFA Play y Fanatiz
- Centroamérica: ESPN 5
- Estados Unidos: TyC Sports Internacional, VIX Premium, AFA Play y Fanatiz USA
- España: Movistar Liga de Campeones y Vamos
River Plate vs. Gimnasia: pronóstico del partido
|Casas de apuestas
|River Plate
|Empate
|Gimnasia y Esgrima de La Plata
|Betsson
|1.50
|3.90
|7.20
|Betano
|1.53
|4.15
|7.60
|Bet365
|1.46
|3.80
|7.50
|1XBET
|1.51
|4.08
|6.93
|Coolbet
|1.50
|4.00
|7.50
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90