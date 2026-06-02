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Tabla del Torneo Apertura sufrió drástico cambio

Mr. Peet destrozó a Sporting Cristal tras su último partido en el Apertura: "Es muy fácil..."

En una reciente edición del programa 'Madrugol', el periodista deportivo cuestionó el rendimiento del elenco rimense en el Torneo Apertura.

Antonio Vidal
Mr. Peet habló sobre el rendimiento de Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/Madrugol
Mr. Peet habló sobre el rendimiento de Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/Madrugol
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Se terminó el Torneo Apertura y los equipos tendrán un breve descanso previo a lo que será el Torneo Clausura. En este lapso, muchos conjuntos prepararán equipos alternos para disputar la Copa de la Liga, además de realizar contrataciones para afrontar la competición. Sin embargo, uno de los equipos que no tuvo un gran Apertura fue Sporting Cristal, que terminó en el puesto 12. En ese contexto, en una reciente edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet destrozó la primera parte de la campaña de los rimenses.

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Mr. Peet destrozó a Sporting Cristal tras su último partido en el Torneo Apertura

El periodista deportivo habló sobre el partido de Cristal contra Cienciano, en el que los rimenses cayeron por 3-2. El resultado estuvo marcado por un autogol de Rafael Lutiger y la expulsión de Gustavo Cazonatti. Mr. Peet señaló que, a pesar de estas dos situaciones en concreto, los celestes tienen mucho que mejorar en defensa, pues es muy fácil hacerle un gol.

Hoy Cristal volvió a padecer de lo mismo. Más allá de la expulsión de Cazonatti, es muy fácil hacerle gol a Cristal. Es un equipo que ha perdido solidez, pero no solo en cuanto al juego, sino también confianza. Hoy incluso sufrió con un autogol de Lutiger, pero es un Cristal que, la verdad, no da garantías para sostener un resultado. No es garantía de sostener un resultado”, fueron las palabras del narrador.

¿Cuántos goles en contra ha recibido Sporting Cristal?

Durante el Torneo Apertura, Sporting Cristal ha recibido un total de 30 goles en contra, una cifra alarmante para el cuadro del Rímac, que deberá reforzar su defensa.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

El próximo partido de Sporting Cristal será contra Comerciantes por la Copa de la Liga, encuentro que se llevará a cabo este sábado 13 de junio desde las 3.00 p. m.


Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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