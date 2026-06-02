Barcos y el privilegiado contrato que recibiría ante su inminente llegada a Cristal: "Sería por..."

Todo está listo para que Hernán Barcos ancle su barco en el Rímac. Es un hecho que llegará a reforzar a Sporting Cristal para la segunda parte de la temporada. El Torneo Clausura se presenta como una gran oportunidad para que los rimenses puedan competir tanto en el certamen local como en la Copa Sudamericana.

En este panorama, se revelaron detalles sobre el privilegiado contrato que tendrá el ‘Pirata’ en Cristal, de acuerdo con la información proporcionada por el periodista Denilson Barrenechea durante la emisión del programa Mano a Mano.

Hernán Barcos: detalles de su contrato tras fichaje por Sporting Cristal

De acuerdo con Barrenechea, Barcos está previsto para fichar por seis meses, aunque existe la posibilidad de que pueda renovar si cumple los objetivos que le propone el club rimense.

“Hernán Barcos firmaría, inicialmente, por seis meses, pero existe la posibilidad de renovación por objetivos. Si esto se da, sería por un año y medio".

Además, aclaró que el argentino está muy contento con esta incorporación, por lo que puso de sí para que se llegue a buen puerto.

"Hernán está muy entusiasmado. Tuvo predisposición para llegar a Cristal. Hoy se resolvió lo que faltaba en la documentación para convertirse en nuevo jugador rimense".

Trayectoria de Hernán Barcos

Clubes en la carrera de Hernán Barcos: