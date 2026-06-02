Sporting Cristal tomó radical medida contra Cristian Benavente para el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal se encuentra analizando y tomando decisiones sobre la continuidad de varios jugadores que actualmente pertenecen al club. En medio de ello, se reveló que desde la administración celeste tomaron una rotunda medida en contra de Cristian Benavente de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Sporting Cristal tomó fuerte decisión sobre el futuro de Cristian Benavente para el Torneo Clausura 2026

Según reveló el periodista Michael Cordero, de L1MAX, Benavente no continuará en Cristal para disputar el Clausura junto con otros futbolistas que no lograron destacar como esperaba la administración rimense, liderada por Julio César Uribe.

Es importante mencionar que el futbolista peruano-español llegó al club celeste en agosto del 2025, tras su paso por el FC Buzău de Rumanía, y ahora, luego de una campaña, terminará su etapa en el Rímac antes de que se inicie la segunda parte del año, a pesar de tener contrato hasta diciembre del 2026.

Durante la temporada actual, Cristian Benavente jugó nueve de 17 partidos posibles, en los que no logró destacar, y ha sido parte del plantel que, hasta la actualidad, solo ha logrado que Sporting Cristal se ubique en posiciones de la tabla cercanas al descenso de la Liga 1.

Las posibles salidas de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

El mismo comunicador Michael Cordero utilizó su programa en 'Sin TV La Tribuna' para informar que desde la directiva de Sporting Cristal vienen analizando las salidas del técnico Zé Ricardo y los jugadores Gabriel Santana y Felipe Vizeu.