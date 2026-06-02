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Alianza Lima le dedica emotivo mensaje a Girotti en medio de la llegada de Barcos a Cristal

¿Por lo de Hernán Barcos? Alianza Lima le dedicó un mensaje a Federico Girotti casi al mismo tiempo que se confirmaba la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima le dedicó mensaje a Federico Girotti tras confirmarse lo de Hernán Barcos
Alianza Lima le dedicó mensaje a Federico Girotti tras confirmarse lo de Hernán Barcos | Composición: Líbero
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El mercado de pases del fútbol peruano se remeció por completo este 2 de junio. En un movimiento que ha generado todo tipo de reacciones entre los aficionados, se conoció que Sporting Cristal cerró recientemente el fichaje de Hernán Barcos y solo falta el anuncio oficial. El experimentado delantero firmó un vínculo por seis meses con el conjunto rimense, que incluye una opción de renovación según su rendimiento.

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La noticia cayó como un balde de agua fría en Matute. Cabe recordar que Pirata es considerado por gran parte de la hinchada como uno de los últimos ídolos modernos de Alianza Lima, club donde dejó una huella imborrable gracias a sus goles y dos campeonatos. Verlo vestir ahora la camiseta celeste de uno de sus rivales directos en la Liga 1, sin duda, marca un quiebre en la temporada.

En medio del revuelo mediático provocado por este sorpresivo fichaje, la institución blanquiazul decidió enfocarse en su presente y mirar hacia adelante. Precisamente, el club íntimo utilizó sus plataformas digitales oficiales para dedicarle un mensaje a Federico Girotti, el atacante contratado con la responsabilidad de reemplazar la cuota goleadora y el liderazgo que dejó Barcos en el plantel.

A través de sus canales de comunicación, Alianza Lima saludó al delantero argentino con motivo de su onomástico. "Que nunca falten los goles, las sonrisas y los sueños por cumplir. Hoy saludamos a nuestro jugador Federico Girotti en su día y le deseamos un año lleno de éxitos. ¡Feliz cumpleaños!", se lee en el posteo que busca respaldar anímicamente al nuevo referente del área.

Federico Girotti

Alianza Lima saludó a Federico Girotti por su cumpleaños

Con estos dos escenarios paralelos, el Torneo Clausura promete ser uno de los más atractivos de los últimos años. Mientras en La Florida celebran la jerarquía que sumará Hernán Barcos para pelear por el título, en La Victoria cierran filas en torno a Federico Girotti, que buscará ganarse definitivamente el corazón de la hinchada blanquiazul a punta de celebraciones.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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