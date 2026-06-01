- Hoy:
- Partidos de hoy
- Torneo Clausura
- Colombia vs Costa Rica
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores
Revisa EN VIVO los últimos movimientos del mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley para la temporada 2026-27. Universitario, Alianza Lima, San Martín y Regatas se refuerzan.
La temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley promete ser intensa. Los equipos se refuerzan en busca de la gloria. Alianza Lima anunció la salida de Maricarmen Guerrero tras cuatro temporadas. Versiones extraoficiales señalan que tiene todo encaminado con Universitario. Precisamente, las 'Pumas' renovaron a Daniela Muñoz, Karla Ortiz y Mirian Patiño (falta oficializar). San Martín se refuerza con Alexandra Machado.
PUEDES VER: Alianza Lima soprende a hinchas y anuncia salida de histórica figura: "Recorderamos por siempre"
Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Maeva Orlé
- Meegan Hart
- Elina Rodríguez
- Yanlis Feliz
- Doris Manco González
- Facundo Morando, director técnico (DT)
- Maricarmen Guerrero
Fichajes
- Cristina Cuba
- Flavia Montes
- Allison Holland
- Daniela Bulaich
Rumores
- Ángela Leyva (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
- Alondra Alarcón (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
- Alejandro Miguel Schneider, director técnico (fichaje)
Fichajes de Universitario Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Sarah Evaristo
- Ingrid Herrada
Bajas
- Angélica Malinverno
- Alexandra Machado
- María Paula Rodríguez
- Mara Leao
- Elis Bento
- Coraima Gómez
- Zaira Manzo
Rumores
- Aixa Vigil (fichaje)
- Maricarmen Guerrero (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
- Claudio Palza (fichaje)
Renovaciones
- Karla Ortiz
- Daniela Muñoz
- Lucía Magallanes
- Mirian Patiño (acuerdo)
- Maluh Oliveira
- Cat Flood
- Francisco Hervás (entrenadores)
Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Alexandra Machado
Rumores
- Marco Blanco, director técnico (fichaje)
- Marina Scherer (fichaje)
- Alexandra Machado (fichaje)
- Yanlis Féliz (fichaje)
- Meegan Hart (fichaje)
- Julieta Lazcano (fichaje)
- María Paula Rodríguez (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
Salidas
- Adeola Owokoniran
- Sophia Kruczko
- Simone Scherer
- Shiamara Almeida
- Andrea Sandoval
- Flavia Montes
Renovaciones
- Pamela Cuya
- Brenda Lobatón
- Ginna López
- Angélica Aquino
Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Salidas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
- Cristina Cuba
Renovaciones
- Katheryn Ryan (confirmado)
- Kiara Montes (confirmado)
- Horacio Bastit (DT)
Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Renovaciones
- Julieta Holzmaisters
Salidas
- Astrid Ruiz
Rumores
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Fichajes
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
- Anghela Barboza
- Coraima Gómez
- Carolina Takahashi
- Shiamara Almeida
Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Anghela Barboza
- Katielle Alonzo
Renovaciones
- Florangel Terrero (negociaciones)
- Vielka Peralta (negociaciones)
- Natalia Málaga (confirmado)
Fichajes
- Andrea Sandoval
- María Paula Rodríguez
- Alondra Alarcón
Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores
Fichajes
- Almendra Escobedo
- Nayla Da Silva
Renovaciones
- Isabel Fernández
- Nicole Pérez
- María José Rojas
Salidas
- Manuela Sierra
Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores
Salidas
- Tato Rivero, director técnico
- Almendra Escobedo
Fichajes
- Martín Rodríguez (director técnico)
- Sofía Neves (Uruguay)
Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salidas
- Mauro Boasso, director técnico
- Julibeth Payano
- Allison Holland
Fichajes
- Víncius Fernández, director técnico
- Susana Castro
- Johany Tucto
- Linda Costa
- Tamara Chávez
- Milena Vilela
- Pâmella Oliveira
Renovaciones
- Camila Pineda
- Camila Mendoza
- Ángela Jiménez
- Liana Torres
Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores
Salidas
- Ingrid Herrada
Los equipos que jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27
- Alianza Lima
- San Martín
- Universitario
- Géminis
- Regatas Lima
- Atenea
- Circolo
- Deportivo Soan
- Rebaza Acosta
- Olva Latino
- Deportivo Wanka
¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 todavía no cuenta con una fecha de inicio confirmada. Sin embargo, si se mantiene el patrón de campañas anteriores, el campeonato podría arrancar en septiembre.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90