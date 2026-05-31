Universitario finalmente sí seguirá jugando torneo internacional este 2026: ¿Qué pasó?

Uno de los clubes que fracasó en la Copa Libertadores esta temporada es Universitario de Deportes, que quedó fuera en la Fase de Grupos tras quedar último en la tabla de posiciones. Esto generó profunda tristeza en su hinchada, pero ahora el pueblo crema recibió una enorme noticia porque el club de Ate seguirá jugando otro torneo internacional este 2026.

Como se sabe, al haber quedado en el fondo de su zona ni siquiera obtuvo el premio consuelo de la Copa Sudamericana, lo que generó una ola de críticas de los aficionados. No obstante, esta nueva noticia les ha cambiado el ánimo, aunque no está relacionada con el plantel que dirige actualmente el argentino Héctor Cúper.

Resulta que la categoría 2009 acaba de obtener un triunfazo en la Copa Oro de la CSNA International Cup, por lo que avanzó de ronda y seguirá participando en este prestigioso campeonato que sirve como vitrina para su cantera. Con 16 años, estos muchachos son el futuro de Universitario de Deportes y, probablemente, de la selección peruana.

"¡A seguir así, cremas! Con goles de John Jairo Tadeo Guzmán y Robert La Madrid, nuestra categoría 2009 derrotó 2-1 a Atlético F.C y clasificó a la etapa final de la Copa Oro de la CSNA International Cup", precisó la 'U' en sus redes sociales, con el video que te dejaremos a continuación.

¿Dónde ver la Copa Oro de la CSNA International Cup?

La transmisión de los partidos de Universitario de Deportes en la CSNA International Cup cuenta con señal de L1 MAX para todo el territorio peruano. Este canal puedes sintonizarlo mediante Movistar TV y DirecTV.