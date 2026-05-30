Martín Pérez Guedes habló sobre su retiro totalmente conmovido: "Han sido duros..."

El triunfo de Universitario de Deportes ante Huancayo en el Estadio Monumental no solo significó el cierre de los merengues en el Torneo Apertura, sino también el retiro profesional de Martín Pérez Guedes. El volante no jugará más al fútbol y habló sobre su decisión una vez culminado el compromiso.

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El mediocampista argentino fue capitán del partido y cuando se retiró del campo lo hizo entre lágrimas, lo que conmovió a todos los hinchas que acudieron al recinto deportivo de Ate. Esto generó que la prensa le preguntara a 'MPG' por su inesperada salida del balompié.

¿Qué dijo Martín Pérez Guedes tras su retiro?

"Mucha emoción y nada, contento porque siempre di todo. Feliz por haber aportado un granito de arena a la historia del club. Ahora hay un hincha más desde afuera", indicó en un inicio Martín Pérez Guedes, quien se emocionó al hablar de Universitario de Deportes.

"Es una decisión que vengo tomando desde hace un tiempo. Los últimos años han sido duros porque soy bien familiar y me gusta estar con mis hijos. Pensé que este semestre iba a ser más fácil, pero no. Es lo más probable (retirarse del fútbol). Es un pensamiento que lo llevo desde tiempo, y cada año venía alargándose un poquito más", sentenció.

Trayectoria de Martín Pérez Guedes