Pérez Guedes se retiró del fútbol entre lágrimas y aplausos de la hinchada de Universitario

¡Conmovedor! En pleno partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo en el Estadio Monumental de Ate, Martín Pérez Guedes fue sustituido y salió del campo entre lágrimas. El volante argentino se retiró oficialmente del fútbol profesional y fue aplaudido por todos los hinchas en las tribunas, ya que se despide como tricampeón de la Liga 1.

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Desde hace días era un secreto a voces la salida del mediocampista argentino de la 'U', pero lo que nadie se imaginaba era que terminaría abandonando el balompié definitivamente. El duelo por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 fue el último de su carrera y por eso se desató un emotivo momento en Ate.

Bajo esa premisa, Héctor Cúper lo colocó como capitán ante Huancayo y al retirarse del campo se abrazó con todos sus compañeros en Universitario de Deportes. El tricampeón de la Liga 1 terminó llorando y besando el césped del Estadio Monumental.

Martín Pérez Guedes declaró sobre su retiro

"Mucha emoción y nada, contento porque siempre di todo. Feliz por haber aportado un granito de arena a la historia del club. Ahora hay un hincha más desde afuera", comenzó indicando Martín Pérez Guedes una vez culminado el encuentro de la ‘U’ en la Liga 1.

"Es una decisión que vengo tomando desde hace un tiempo. Los últimos años han sido duro porque soy bien familiar y me gusta estar con mis hijos. Pensé que este semestre iba a ser más fácil, pero no. Es lo más probable (retirarse del fútbol). Es un pensamiento que lo llevo desde tiempo, y cada año venía alargándose un poquito más", sentenció, al borde de las lágrimas.