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Universitario vs. Sport Huancayo por la Liga 1

Héctor Cúper y el gesto con Martín Pérez Guedes tras su posible salida de Universitario

Héctor Cúper tuvo un gesto determinante con Martín Pérez Guedes tras su posible salida de Universitario de Deportes al término del Torneo Apertura.

Luis Blancas
Héctor Cúper y el gesto con Martín Pérez Guedes tras su posible salida de Universitario de Deportes
Héctor Cúper y el gesto con Martín Pérez Guedes tras su posible salida de Universitario de Deportes | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Tras ello, el técnico Héctor Cúper tuvo un gesto con Martín Pérez Guedes ante una posible salida del club merengue al término del primer campeonato de la temporada.

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Ante los rumores sobre la despedida de Pérez Guedes de Universitario, Cúper tomó la decisión de otorgarle la capitanía al volante argentino nacionalizado peruano, ya que el duelo ante Huancayo podría ser su último partido como jugador crema.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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