Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Tras ello, el técnico Héctor Cúper tuvo un gesto con Martín Pérez Guedes ante una posible salida del club merengue al término del primer campeonato de la temporada.

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Héctor Cúper y el gesto con Martín Pérez Guedes tras su posible salida de Universitario de Deportes

Ante los rumores sobre la despedida de Pérez Guedes de Universitario, Cúper tomó la decisión de otorgarle la capitanía al volante argentino nacionalizado peruano, ya que el duelo ante Huancayo podría ser su último partido como jugador crema.