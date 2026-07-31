Alianza Lima y sus 3 bajas para el partido contra Alianza Atlético por el Clausura 2026

Alianza Lima llegará al enfrentamiento ante Alianza Atlético con tres bajas de peso en su plantilla. El entrenador Pablo Guede dio a conocer la relación de convocados para el encuentro correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 y llamó la atención por dejar al margen a futbolistas importantes: estamos hablando de Kevin Quevedo, Piero Cari y Luis Ramos, quienes no estarán a disposición para el partido que se jugará en Matute.

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Alianza Lima tiene 3 bajas para el partido ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

Las bajas de Kevin Quevedo y Piero Cari obedecen a una decisión técnica del estratega argentino, quien decidió apostar por otras variantes ofensivas para este encuentro. En el caso de Cari, el joven futbolista continúa sin sumar minutos en el Torneo Clausura, mientras que Quevedo tampoco fue considerado dentro de la convocatoria final.

Kevin Quevedo, Piero Cari y Luis Ramos serán bajas para Alianza Lima ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

Distinta es la situación de Luis Ramos, quien sigue recuperándose de la lesión que sufrió en jornadas anteriores. El delantero aún no se encuentra al cien por ciento en el aspecto físico y el comando técnico optó por no apresurar su regreso, priorizando que complete su proceso de rehabilitación antes de volver a las canchas.

Con estas tres bajas, Pablo Guede deberá reacomodar su esquema para intentar sumar un nuevo triunfo en el Torneo Clausura. Alianza Lima buscará hacerse fuerte en condición de local frente a Alianza Atlético, con el objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Posible alineación de Alianza Lima para vencer a Alianza Atlético