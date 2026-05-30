¿Fichaje para Universitario? Futbolista valorizado en casi 2 millones se lució en el Monumental

Universitario de Deportes se encuentra en análisis para concretar sus próximos fichajes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En medio de ello, una futbolista valorizado en casi 2 millones de euros se hizo presente en el Estadio Monumental para el partido ante Sport Huancayo y todos los hinchas lo piden: estamos hablando de Piero Quispe.

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Futbolista valorizado en 1.80 millones de euros se lució en el Monumental de Universitario

La cuenta oficial de L1MAX captó la visita de Quispe al Monumental para ver en vivo el encuentro entre Sport Huancayo y Universitario, su exclub, donde comenzó su carrera futbolística.

Cabe mencionar que actualmente el volante pertenece a Pumas UNAM de México; sin embargo, se encuentra abierto a recibir y analizar ofertas tras el término de su préstamo en Sydney FC de Australia.

Asimismo, la llegada de Piero Quispe al Estadio Monumental de Ate generó comentarios entre los hinchas de Universitario de Deportes, que lo piden para reforzar a la escuadra crema de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Video: L1MAX

¿Cómo le fue a Piero Quispe en Universitario?

Piero Quispe debutó profesionalmente en el fútbol en 2021 cuando jugó el Torneo Apertura de la Liga 1 con Universitario. Tras tres buenas temporadas en el primer equipo, el volante se consagró campeón en 2023 ante Alianza Lima.

En total, el mediocampista jugó 88 partidos con la camiseta crema, anotó 11 goles y dio 8 asistencias. Asimismo, logró salir del club hacia el fútbol mexicano, donde fichó por Pumas UNAM.