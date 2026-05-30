0
EN VIVO
Universitario vs. Sport Huancayo por la Liga 1

¿Fichaje para Universitario? Futbolista valorizado en casi 2 millones se lució en el Monumental

Jugador valorizado en casi 2 millones de euros se hizo presente en el Estadio Monumental de Ate y todos los hinchas de Universitario lo piden como nuevo fichaje.

Luis Blancas
Futbolista valorizado en 1.80 millones de euros se lució en el Monumental de Universitario
Futbolista valorizado en 1.80 millones de euros se lució en el Monumental de Universitario | Foto: Universitario
COMPARTIR

Universitario de Deportes se encuentra en análisis para concretar sus próximos fichajes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En medio de ello, una futbolista valorizado en casi 2 millones de euros se hizo presente en el Estadio Monumental para el partido ante Sport Huancayo y todos los hinchas lo piden: estamos hablando de Piero Quispe.

Los futbolistas que suenan como fichajes de Universitario para el Torneo Clausura

PUEDES VER: Universitario y los futbolistas que suenan como fichajes para el Torneo Clausura

Futbolista valorizado en 1.80 millones de euros se lució en el Monumental de Universitario

La cuenta oficial de L1MAX captó la visita de Quispe al Monumental para ver en vivo el encuentro entre Sport Huancayo y Universitario, su exclub, donde comenzó su carrera futbolística.

Cabe mencionar que actualmente el volante pertenece a Pumas UNAM de México; sin embargo, se encuentra abierto a recibir y analizar ofertas tras el término de su préstamo en Sydney FC de Australia.

Asimismo, la llegada de Piero Quispe al Estadio Monumental de Ate generó comentarios entre los hinchas de Universitario de Deportes, que lo piden para reforzar a la escuadra crema de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Video: L1MAX

¿Cómo le fue a Piero Quispe en Universitario?

Piero Quispe debutó profesionalmente en el fútbol en 2021 cuando jugó el Torneo Apertura de la Liga 1 con Universitario. Tras tres buenas temporadas en el primer equipo, el volante se consagró campeón en 2023 ante Alianza Lima.

En total, el mediocampista jugó 88 partidos con la camiseta crema, anotó 11 goles y dio 8 asistencias. Asimismo, logró salir del club hacia el fútbol mexicano, donde fichó por Pumas UNAM.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO por internet GRATIS vía Liga 1 MAX

  2. Martín Pérez Guedes no continuará en Universitario para el Clausura: "Se retira del fútbol"

  3. Alineaciones Alianza Lima vs FC Cajamarca: el imponente once de los íntimos para cerrar el Apertura con triunfo

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano