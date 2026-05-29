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ALERTA MÁXIMA en Walmart y Wawa de Port Charlotte: FALSA AMENAZA de bomba provoca EVACUACIÓN y temor en clientes y empleados
Una amenaza de bomba que resultó ser falsa generó gran alerta en la comunidad tras la evacuación de los establecimientos Walmart y Wawa en Port Charlotte.
La Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte, en Estados Unidos, comunicó que este jueves 28 de mayo, por la noche, se reportaron amenazas de bomba en un Walmart y un Wawa ubicados en Port Charlotte. Luego de una revisión exhaustiva, las autoridades locales no hallaron ningún artefacto explosivo en los establecimientos. A continuación, más información sobre este incidente.
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Walmart y Wawa de Port Charlotte: falsa amenaza de bomba provoca evacuación y temor en clientes
La Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte (CCSO) confirmó recientemente que el Walmart ubicado en Murdock Circle y el Wawa en Tamiami Trail, en ese país, fueron objeto de amenazas de bomba, lo que llevó a la evacuación de ambos locales.
Según datos de gulfcoastnewsnow.com y otros portales internacionales, tras realizar las inspecciones correspondientes, las autoridades estadounidenses no hallaron ningún artefacto explosivo en los establecimientos.
Según las autoridades locales, las amenazas habrían sido llamadas falsas dirigidas a la policía. La tienda reanudó sus servicios con normalidad.
¿Por qué resalta Walmart en Estados Unidos?
Walmart destaca en Estados Unidos como la mayor cadena minorista del mundo y se posiciona como una de las principales alternativas de ahorro frente a la inflación.
Este éxito se atribuye a sus precios históricamente bajos, la facilidad de acceder a una amplia variedad de productos en un solo lugar, incluidos abarrotes, ropa y electrónica, así como a su vasta red logística, que optimiza la distribución y disponibilidad de mercancías.
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