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ALERTA MÁXIMA en Walmart y Wawa de Port Charlotte: FALSA AMENAZA de bomba provoca EVACUACIÓN y temor en clientes y empleados

Una amenaza de bomba que resultó ser falsa generó gran alerta en la comunidad tras la evacuación de los establecimientos Walmart y Wawa en Port Charlotte.

Melanni Miranda
Walmart y Wawa de Port Charlotte: falsa amenaza de bomba provoca evacuación y temor en clientes.
Walmart y Wawa de Port Charlotte: falsa amenaza de bomba provoca evacuación y temor en clientes. | Composición Melanni Miranda / Líbero.
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La Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte, en Estados Unidos, comunicó que este jueves 28 de mayo, por la noche, se reportaron amenazas de bomba en un Walmart y un Wawa ubicados en Port Charlotte. Luego de una revisión exhaustiva, las autoridades locales no hallaron ningún artefacto explosivo en los establecimientos. A continuación, más información sobre este incidente.

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Walmart y Wawa de Port Charlotte: falsa amenaza de bomba provoca evacuación y temor en clientes

La Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte (CCSO) confirmó recientemente que el Walmart ubicado en Murdock Circle y el Wawa en Tamiami Trail, en ese país, fueron objeto de amenazas de bomba, lo que llevó a la evacuación de ambos locales.

Según datos de gulfcoastnewsnow.com y otros portales internacionales, tras realizar las inspecciones correspondientes, las autoridades estadounidenses no hallaron ningún artefacto explosivo en los establecimientos.

Según las autoridades locales, las amenazas habrían sido llamadas falsas dirigidas a la policía. La tienda reanudó sus servicios con normalidad.

¿Por qué resalta Walmart en Estados Unidos?

Walmart destaca en Estados Unidos como la mayor cadena minorista del mundo y se posiciona como una de las principales alternativas de ahorro frente a la inflación.

Este éxito se atribuye a sus precios históricamente bajos, la facilidad de acceder a una amplia variedad de productos en un solo lugar, incluidos abarrotes, ropa y electrónica, así como a su vasta red logística, que optimiza la distribución y disponibilidad de mercancías.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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