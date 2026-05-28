Sorteo Copa Libertadores EN VIVO por ESPN: a qué hora, dónde ver y clasificados a octavos de final

Se acerca uno de los momentos más esperados. Este viernes 29 de mayo se celebrará el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 desde la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Participarán 16 equipos en esta instancia tras superar la fase de grupos y ahora la suerte determinará cómo será su camino hacia la gran final de la 'Gloria Eterna'. Conoce los horarios, canales de transmisión y todos los detalles de este trascendental evento.

Bombos para el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores

Así va quedando distribuido el panorama para el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores. Hasta el momento, ya son 12 los equipos que aseguraron su ubicación en los bombos, mientras que aún restan seis clubes por definir su clasificación en la última jornada de la fase de grupos.

Bombo 1 Bombo 2 Flamengo Estudiantes de La Plata Coquimbo Unido Deportes Tolima Independiente Rivadavia Fluminense Corinthians Platense LDU de Quito Mirassol Independiente del Valle Rosario Central

¿A qué hora es el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del sorteo de la Copa Libertadores 2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 10:00 a. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 11:00 a. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 12:00 m.

México y Centroamérica: 9:00 a. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 11:00 a. m.

España: 6:00 p. m.

Conmebol anunció el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO?

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 podrá ser sintonizado EN DIRECTO mediante la señal de ESPN y Disney Plus para todo el territorio sudamericano. Del mismo modo, este evento también estará disponible EN VIVO ONLINE GRATIS por el canal de YouTube de la Conmebol para el resto del mundo.

Formato del sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Una vez finalizada la fase de grupos, 16 son los equipos que lograran clasificar a la siguiente etapa. Los primeros de cada grupo serán ubicados en el Bombo 1, mientras que sus escoltas estarán en el Bombo 2. Para esta instancia ya no hay excepciones, por lo que es viable el enfrentamiento entre dos equipos del mismo país.

Los equipos que culminen como líderes tendrán la ventaja de cerrar las series como locales. Por su parte, los segundos de cada grupo deberán disputar los partidos de ida en sus respectivas localías.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Según el calendario establecido por la Conmebol, los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 están previstos para jugarse entre el 11 y el 13 de agosto, con el fin de no cruzarse con las fechas del Mundial. A su vez, los encuentros de vuelta se disputarán una semana más tarde, del 18 al 20 del mismo mes.