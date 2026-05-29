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¿A qué hora juega PSG vs Arsenal por la final de Champions League 2026 y dónde ver el partido?

Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver la final de la Champions League 2026 entre PSG vs Arsenal desde Budapest.

Diego Medina
PSG y Arsenal definen al campeón de la edición 2025-26 de la Champions League.
PSG y Arsenal definen al campeón de la edición 2025-26 de la Champions League. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo va quedando listo para la gran final de la Champions League 2025-26 entre las escuadras de PSG y Arsenal. Ambos elencos han dado todo de sí para llegar a esta instancia del certamen, por lo que no se guardarán nada en el Puskás Arena de Budapest. Millones de hinchas están a la expectativa de los 90 minutos, por lo que te informamos el día, la hora y el canal de transmisión de este vibrante compromiso europeo.

PSG y Arsenal definirán al campeón de la UEFA Champions League.

PUEDES VER: Pronóstico y apuestas de PSG vs. Arsenal: cuánto paga la final de Champions League 2026

¿Cuándo juega PSG vs Arsenal por la final de Champions League?

El partido entre PSG y Arsenal por la final de la Champions League 2025-26 se jugará el sábado 20 de mayo en el Puskás Aréna, Budapest, Hungría. Ambos elencos quieren hacer historia en el principal certamen de la UEFA, por lo que no hay excusa para perderse este cotejo.

¿A qué hora juega PSG vs Arsenal?

El compromiso que protagonizarán las escuadras de PSG y Arsenal por la final de Champions League comenzará a las 11.00 a. m. de Perú (4.00 p. m. GMT). De igual manera, estos son los horarios en distintos países del mundo:

  • México: 10.00 a. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 a. m.
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver la final de la Champions League entre PSG vs Arsenal?

La transmisión del partido entre PSG vs Arsenal se verá por la señal internacional en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo a través del aplicativo de DGO y Disney Plus a través de tu PC, SmarTV y teléfono móvil.

PSG enfrentará a Arsenal en la final de la Champions League.

PSG enfrentará a Arsenal en la final de la Champions League.

Canales de transmisión para ver PSG vs Arsenal, final de Champions League

  • Argentina: ESPN, FOX Sports, Disney Plus Premium
  • Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus Premium
  • Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, MAX, Sky+, Vivo Play
  • México: TNT Sports, FOX, MAX, tabii, FOX One
  • España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, fuboTV España, tabii
  • Estados Unidos: CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, NOW, ViX
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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