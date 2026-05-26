Pronóstico y apuestas de PSG vs Arsenal: cuánto paga la final de Champions League 2026

Se cuentan los días para el partido más esperado del año: la gran final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal. El Puskás Aréna será escenario de un choque inédito en el que los parisinos buscan el bicampeonato, mientras que los ‘Gunners’ intentarán alzar su primera ‘Orejona’ tras 20 años de espera. En las siguientes líneas, desglosamos el análisis del encuentro, te contamos qué equipo llega como favorito según las casas de apuestas y detallamos las cuotas del mercado para conocer cuánto paga cada resultado.

¿Cuánto paga PSG vs Arsenal por la final de Champions League?

Estas son las cuotas actualizadas del partido entre PSG vs. Arsenal por la final de la UEFA Champions League en el Estadio Puskás Arena de Budapest, Hungría:

CASAS DE APUESTAS PSG EMPATE ARSENAL Betsson 2.38 3.35 3.10 Betano 2.27 3.30 3.25 Bet365 2.30 3.30 3.10 1XBet 2.41 3.37 3.29 Doradobet 2.28 3.40 3.14

PSG vs Arsenal: pronóstico y quién es favorito para las casas de apuestas

La final de la UEFA Champions League 2026 en Budapest presenta un choque de estilos y de pronóstico reservado. El PSG llega como ligero favorito para retener la corona. Su condición de campeón defensor y la capacidad ofensiva que demostró al eliminar al Bayern Múnich en semifinales (6-5 global) le otorgan un plus de confianza y jerarquía en estas instancias. Sin embargo, el Arsenal ha alcanzado una madurez colectiva notable, basada en una solidez defensiva que quedó en evidencia al neutralizar al Atlético de Madrid en semifinales. Será un duelo táctico exigente en el que la explosividad de Dembélé desafiará el orden gunner, mientras que Saka buscará coronar el regreso histórico del Arsenal a una final europea tras 20 años de sequía.

Al revisar las pizarras de las casas de apuestas, el mercado de resultado directo (1X2) luce tan ajustado que elegir un ganador en los 90 minutos resulta complejo. Por ello, una de las cuotas más atractivas para este partido es ‘Ambos equipos anotan’, que paga alrededor de 1,85. El poder ofensivo del PSG, sostenido en sus transiciones rápidas, permite prever que marcará en el Puskás Aréna. Por otro lado, el Arsenal no suele quedarse en cero y aprovechará el ritmo del encuentro para generar peligro.

UEFA anuncia la final de la Champions League entre PSG vs Arsenal.

Últimos resultados entre PSG vs Arsenal

PSG 2-1 Arsenal (Champions League 2025)

Arsenal 0-1 PSG (Champions League 2025)

Arsenal 2-0 PSG (Champions League 2024)

Arsenal 5-1 PSG (International Champions Cup 2018)

Arsenal 2-2 PSG (Champions League 2016)

PSG 1-1 Arsenal (Champions League 2016)

Arsenal 2-1 PSG (Emirates Cup 2007)

¿Cómo llegan PSG y Arsenal?

El PSG llega a Budapest con la confianza que da ser el vigente campeón de Europa. El conjunto dirigido por Luis Enrique ha demostrado una pegada demoledora en las fases de eliminación directa, dejando claro que sabe competir bajo máxima presión. Su camino a la final incluyó una semifinal de muchos goles frente al Bayern Múnich, en la que un 5-4 en la ida y un 1-1 en la vuelta sellaron su clasificación. Con un Ousmane Dembélé en gran momento y un bloque que mezcla vértigo y madurez, los parisinos buscan un bicampeonato que consolide su etapa más exitosa en Europa.

Por su parte, Arsenal asume este desafío en el punto más alto del proceso de Mikel Arteta, con una madurez colectiva e institucional evidente. Los Gunners vuelven al partido por el título tras 20 años de espera, respaldados por un orden táctico admirable. En las semifinales frente al Atlético de Madrid, el equipo inglés mostró solidez al rescatar un 1-1 en suelo español y cerrar la serie con un 1-0 en el Emirates Stadium. Comandados por Bukayo Saka y un espíritu competitivo firme, los londinenses viajan a Hungría decididos a conquistar la primera ‘Orejona’ de su historia y consagrar a esta generación.

Posibles alineaciones de PSG vs Arsenal en la final de Champions League 2026

PSG: Matvey Safonov, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Arsenal: David Raya, Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.