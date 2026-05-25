Alineaciones Universitario vs Tolima: el imponente once de Cúper para clasificar a octavos

Universitario recibirá a Deportes Tolima en el Monumental por la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los cremas necesitan ganar para clasificar a octavos de final. Por ello, Héctor Cúper apostará por un once aguerrido que pueda mantener el orden defensivo.

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Posible alineación de Universitario

Miguel Vargas, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Andy Polo, José Carabalí, Martín Pérez Guedes (Jorge Murrugarra), Héctor Fértoli, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Con la obligación de ganar, Universitario se presentará en el Estadio Monumental con un once de gala. Si bien por la seguidilla de partidos hay algunos jugadores sentidos, Héctor Cúper trabajó las cargas y no tendrá ausencias considerables.

Héctor Cúper tendrá su debut en el Estadio Monumental.

En la banda, Williams Riveros se perfila como líbero. El defensor paraguayo se lució ante Nacional, pero, por las características del juego de Tolima, Matías Di Benedetto tiene grandes opciones de estar en el once.

Caín Fara y Anderson Santamaría seguirán en el once. Andy Polo y José Carabalí continuarán como carrileros. Ambos son claves en el sistema ofensivo de Universitario. Una de las dudas radica en el mediocampo.

Fértoli cumplió una gran labor en el mediocampo. Jorge Murrugarra tiene grandes opciones de estar en el once como reemplazo de Martín Pérez Guedes. Cúper prioriza el orden defensivo.

Posible alineación de Deportes Tolima

Neto Volpi, Cristian Arrieta, Anderson Angulo, Jan Carlos Angulo (Daniel Pedrozo), Junior Hernández, Bryan Rovira, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Nieto, Jersson González, Luis Sandoval (Adrián Parra) y Edwar López.

Tolima no puede perder contra Universitario si quiere clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto de Ibagué no atraviesa un buen momento, pero ante la ‘U’ se jugará su 'final'.

Generalmente, juega con el sistema 4-2-3-1 o 4-3-3, priorizando el orden en primera línea y las transiciones rápidas. Busca aprovechar los espacios defensivos para lastimar a su rival.