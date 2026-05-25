Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima en un partido clave por la Copa Libertadores 2026. Si los merengues consiguen una victoria, clasificarán a los octavos de final, pero si empatan o pierden, tendrán que esperar a lo que suceda en el Nacional vs Coquimbo Unido, pues podrían quedarse con la Copa Sudamericana o, en su defecto, quedar completamente eliminados.

Debido a que será un partido crucial para los intereses cremas, los hinchas se preguntan si José Rivera volverá a la convocatoria. Ante esto, el periodista Gustavo Peralta reveló que ya está zanjado el tema entre el ‘Tunche’ y Universitario y que, salvo alguna sorpresa, sí concentrará de cara a este partido. Sin embargo, sorprendió al confesar que Sekou Gassama tiene una ligera ventaja sobre el peruano a la hora de ingresar al campo de juego.

“Está zanjado el tema entre la U y el Tunche administrativamente hablando, pero siento que hay cuestiones internas que todavía el Tunche tiene que hacer. Por ejemplo, pedirle disculpas al plantel, a los compañeros. Eso creo que tiene que pasar”, declaró el periodista en ‘Hablemos de Max’.

Al ser consultado sobre si aún no le ha pedido las disculpas al plantel, el comunicador señaló: “No ha habido ese contacto y hoy día la U entrena en la tarde en el Monumental y a las 6 de la tarde están en el hotel Pullman en San Isidro concentrando. Tolima llegó ayer. Ahí creo que es un momento para que el Tunche, que ayer entrenó y que hoy día, hoy día va a entrenar también, pueda conversar. Yo creo que el Tunche va a entrar a la convocatoria incluso, es un poco lo que me han dicho”.

Tras esto, Gustavo Peralta confesó que Gassama le sacó una ventajita a José Rivera: “No sé si cambia algo en la práctica de las 2, 3 de la tarde, pero a mí me han dicho que el Tunche entra a la convocatoria y vamos a ver finalmente si tiene alguna chance, pero creo que Gasama por ahí le sacó una ventajita”.

Cuando Ana Lucía Rodríguez le preguntó si de verdad pensaba esto, Peralta aclaró: “En consideración. En consideración. O sea, si mañana Cooper tiene que hacer un cambio y lo ve al Tunche y lo ve a Gasama y si mete a Gasama antes, es que para él está adelante”.