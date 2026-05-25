Canal confirmado para ver partido Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores

Sporting Cristal se enfrentará a Cerro Porteño por la jornada 6 del grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay. El equipo dirigido por Zé Ricardo tiene la oportunidad de clasificar a los octavos de final de La Gloria Eterna o alcanzar un cupo en la Copa Sudamericana y, para eso, debe sacar un resultado positivo. Por eso, conoce cuál es el canal confirmado para seguir el partido EN VIVO.

Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por partido de la Copa Libertadores

El enfrentamiento entre Cristal y Cerro Porteño se transmitirá en vivo por ESPN para Perú, Paraguay y gran parte de Latinoamérica. Asimismo, el partido entre el conjunto peruano y el cuadro paraguayo también podrá verse en línea a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

Sporting Cristal se enfrentará a Cerro Porteño por la última fecha de la Copa Libertadores 2026

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por Copa Libertadores?

Estos son los canales que debes seguir para ver el encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño en diferentes países de Latinoamérica y en Estados Unidos.

Argentina: Fox Sports y Disney Plus.

Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, Venezuela y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Paramount Plus.

Puerto Rico: Fanatiz.

Panamá y México: Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV y beIN Sports Connect.

Previa del partido Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por Copa Libertadores

Sporting Cristal llega a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con muchas opciones de clasificar a los octavos de final o de acceder a la Copa Sudamericana. Sin embargo, para ello, deberá vencer o empatar ante Cerro Porteño.

Mientras tanto, el club paraguayo quedó sin oportunidad de acceder a la siguiente instancia de la Gloria Eterna; no obstante, puede alcanzar su cupo en el segundo campeonato más importante de Sudamérica siempre y cuando gane al equipo peruano.

El encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño está programado para disputarse el jueves 28 de mayo por el grupo F de la Copa Libertadores 2026, en el Estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.