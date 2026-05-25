Miguel Araujo estalla durante entrevista tras victoria de Cristal: "La estás cag..." - VIDEO

Sporting Cristal logró celebrar después de casi un mes en la Liga 1 2026. Los celestes vencieron 2-1 a ADT en el Estadio Alberto Gallardo, pero aún no están del todo conformes con el rendimiento en el campo de juego. Así lo hizo ver Miguel Araujo en una entrevista con L1 MAX, en la que expresó su malestar por la manera en que se vienen complicando en el Torneo Apertura.

Durante la zona mixta del Estadio Alberto Gallardo, el central celeste destacó a los futbolistas que comienzan a ponerse el equipo al hombro, como Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, entre otros. Pero, para Araujo, este tipo de actitudes debe ser asumido por todos los futbolistas del plantel, ya que solo así podrán alejarse de los últimos puestos de la clasificación.

Por si fuera poco, expresó su malestar por la manera en que les convierten goles en cada compromiso. Entiende que el equipo genera muchas ocasiones de gol para ponerse en ventaja, pero en la primera que tiene el rival llega una anotación en su contra. Esto hizo que dijera sin filtro que ya es momento de decirse las cosas en la cara para que haya una reacción.

“El tema anímico está pasando factura. Acá varios partidos jugadores asumen como 'Yoshi', 'Cazo', Enríquez... creo que son los que asumen dentro del verde, pero creo que tenemos que ser todos. Si todos no nos ponemos la camiseta, no la sudamos nos va a costar. Tenemos que ser responsables cada uno. Hay que señalarnos, ya estamos cansados de mirarnos las caras. Ya se toca agarrar y decir que las cosas que estás haciendo mal. La verdad son goles muy fáciles y estamos cansados ya de atacar 10 veces y que nos lleguen una vez y nos hagan un gol. Ya estamos hartos también de eso, tenemos que agarrar y vernos la cara y decir pu... la estás cag... y listo. Hay que mejorar ese sentido“, declaró Miguel Araujo a L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Cerro Porteño por la última jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro será el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 17.00 hora peruana (19.00 horas de Paraguay) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.