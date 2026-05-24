Mr. Peet y su firme postura sobre el futuro de Federico Girotti en Alianza Lima: “Nos va a…”

Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura tras ganarle a Los Chankas en el estadio Matute, y las reacciones sobre el plantel no se hicieron esperar. Una de ellas fue la del periodista deportivo Mr. Peet, quien en la reciente edición del programa Madrugol tocó el tema de Federico Girotti.

Los hinchas blanquiazules esperan más del delantero argentino, que en este torneo corto solo ha podido marcar un gol. En ese sentido, Mr. Peet no dudó en pedir que se mantenga la confianza en el jugador, porque considera que será de mucha utilidad en el futuro.

Mr. Peet y su firme postura sobre el futuro de Federico Girotti

Durante su programa, el periodista se detuvo a analizar la acción que tuvo Girotti tras encontrar un rebote producto de una jugada de Eryc Castillo.

“Después entró, repito, alguien que creo que tenemos que seguir manteniendo la misma expectativa desde antes que llegue, porque el tipo está demostrando que va a ser de mucha utilidad. Va a ser de mucha utilidad”.

Para el narrador, si el atacante llegaba a ser ese gol, en los pocos minutos que jugo, hubiera sido el gol de la noche. “Girotti, que casi hace un gol de antología, casi hace el gol de la noche en los pocos minutos que jugó. El tipo está con unas ganas y se nota que ya está integrado al grupo, ¿no? Ya tiene confianza y casi nos regala un gol de antología”.

“Recupera Alianza, Cantero. Girotti inteligentemente habilita a la ‘Culebra’. La ‘Culebra’ le pega con parte interna. Girotti gira. Boom. Tremenda tajada de Camacho, pero tremendo gesto técnico de Girotti. Nos va a ayudar. No tengo dudas de que nos va a ayudar. No tengo dudas”, complementó.

Trayectoria de Federico Girotti