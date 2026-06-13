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ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Northborough: el rescate que terminó con el ARRESTO INMEDIATO de un cliente
Un hombre fue acusado de dejar a un niño dentro de un vehículo cerrado en un Walmart de Northborough en un día con temperaturas cercanas a 90 °F.
Un fuerte operativo policial se activó en un Walmart de Northborough, Massachusetts, luego de que un menor fuera encontrado solo dentro de un vehículo cerrado con llave en el estacionamiento, mientras las temperaturas en Estados Unidos superaban los 90 grados. El hecho terminó con el arresto de un hombre identificado como residente de Worcester, acusado de poner en riesgo la vida del niño durante una salida de compras.
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Niño es dejado dentro de un auto caliente en estacionamiento de Walmart en Massachusetts
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió el jueves por la tarde en el estacionamiento del Walmart ubicado en Otis Street, en Northborough. La policía respondió a una llamada al 911 alrededor de las 4:00 p. m., que alertaba sobre la presencia de un menor dentro de un automóvil cerrado.
Al llegar al lugar, los agentes localizaron rápidamente el vehículo y lograron rescatar al niño. El menor recibió atención inmediata por parte de los servicios de emergencia y luego fue trasladado a un hospital local para una evaluación preventiva. Hasta el momento, no se ha determinado cuánto tiempo permaneció dentro del automóvil ni si el motor se encontraba encendido. Asimismo, no se ha divulgado su edad ni su situación de custodia.
Según la información difundida por WFXT 25 Boston, "el menor fue rescatado sano y salvo tras la rápida respuesta policial", lo que destaca la intervención inmediata de los equipos de seguridad y de un transeúnte que realizó la llamada de emergencia.
Arrestan al hombre acusado de poner en riesgo a un menor
El sospechoso fue identificado como Luis Fernando López Veloez, de 40 años, residente en Worcester. Las autoridades señalaron que fue arrestado sin incidentes tras ser localizado y confirmado como el propietario del vehículo. Ahora enfrenta cargos por presunto peligro imprudente para un menor.
El Departamento de Policía de Northborough resaltó la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida respuesta de los servicios de emergencia, factores clave para evitar una tragedia en medio de las altas temperaturas registradas en Massachusetts. López Veloez deberá comparecer ante el Tribunal de Distrito de Westborough, mientras el caso continúa bajo investigación. Por el momento, no se ha informado sobre su representación legal.
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