0

ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Northborough: el rescate que terminó con el ARRESTO INMEDIATO de un cliente

Un hombre fue acusado de dejar a un niño dentro de un vehículo cerrado en un Walmart de Northborough en un día con temperaturas cercanas a 90 °F.

María Zapata
Policía de Northborough arresta a cliente de Walmart por dejar a un niño en un auto caliente.
Policía de Northborough arresta a cliente de Walmart por dejar a un niño en un auto caliente. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

Un fuerte operativo policial se activó en un Walmart de Northborough, Massachusetts, luego de que un menor fuera encontrado solo dentro de un vehículo cerrado con llave en el estacionamiento, mientras las temperaturas en Estados Unidos superaban los 90 grados. El hecho terminó con el arresto de un hombre identificado como residente de Worcester, acusado de poner en riesgo la vida del niño durante una salida de compras.

Un hombre de Alabama murió tras un tiroteo en un Walmart.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA por tragedia en Walmart de Alabama: murió tras una discusión en la tienda y sus ÚLTIMAS PALABRAS conmueven a todos

Niño es dejado dentro de un auto caliente en estacionamiento de Walmart en Massachusetts

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió el jueves por la tarde en el estacionamiento del Walmart ubicado en Otis Street, en Northborough. La policía respondió a una llamada al 911 alrededor de las 4:00 p. m., que alertaba sobre la presencia de un menor dentro de un automóvil cerrado.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron rápidamente el vehículo y lograron rescatar al niño. El menor recibió atención inmediata por parte de los servicios de emergencia y luego fue trasladado a un hospital local para una evaluación preventiva. Hasta el momento, no se ha determinado cuánto tiempo permaneció dentro del automóvil ni si el motor se encontraba encendido. Asimismo, no se ha divulgado su edad ni su situación de custodia.

Según la información difundida por WFXT 25 Boston, "el menor fue rescatado sano y salvo tras la rápida respuesta policial", lo que destaca la intervención inmediata de los equipos de seguridad y de un transeúnte que realizó la llamada de emergencia.

Arrestan al hombre acusado de poner en riesgo a un menor

El sospechoso fue identificado como Luis Fernando López Veloez, de 40 años, residente en Worcester. Las autoridades señalaron que fue arrestado sin incidentes tras ser localizado y confirmado como el propietario del vehículo. Ahora enfrenta cargos por presunto peligro imprudente para un menor.

El Departamento de Policía de Northborough resaltó la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida respuesta de los servicios de emergencia, factores clave para evitar una tragedia en medio de las altas temperaturas registradas en Massachusetts. López Veloez deberá comparecer ante el Tribunal de Distrito de Westborough, mientras el caso continúa bajo investigación. Por el momento, no se ha informado sobre su representación legal.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y solicitantes de Green Card en EE. UU.: esto se sabe sobre la NUEVA ORDEN judicial tras una semana sin acción

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: DISMINUYEN las cifras de ARRESTOS realizados por ICE

  3. ALERTA MÁXIMA por tragedia en Walmart de Alabama: murió tras una discusión en la tienda y sus ÚLTIMAS PALABRAS conmueven a todos

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano