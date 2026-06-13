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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Cortana Place: reportan ÚLTIMO TIROTEO en establecimiento y autoridades revelan si hubo HERIDOS
Las autoridades estadounidenses compartieron más detalles sobre el tiroteo registrado en el Walmart de Cortana Place. ¿Se confirmaron heridos y algún sospechoso?
WBRZ y otros portales internacionales difundieron información clave sobre lo que pasó este 13 de junio en una tienda Walmart. Las autoridades de Estados Unidos iniciaron una respuesta ante un informe de disparos en el establecimiento ubicado en Cortana Place. El suceso tuvo lugar aproximadamente a la 1 de la tarde. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Se confirmaron heridos?
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Walmart: reportan último tiroteo en establecimiento y autoridades revelan si hubo heridos
Recientemente, las autoridades y efectivos policiales de Baton Rouge, en EE. UU., atienden un informe sobre disparos en el Walmart Supercenter ubicado en Cortana Place, que ha llamado la atención de la comunidad.
Walmart: reportan último tiroteo en establecimiento y autoridades revelan si hubo heridos.
Según la información de los medios, el hecho tuvo lugar aproximadamente a la 1 de la tarde de este sábado 13 de junio. Hasta el momento, los servicios de emergencia han confirmado que no se han registrado heridos. Tampoco se reveló la identidad de alguna persona vinculada al caso.
En tanto, si bien el establecimiento parece continuar operativo, se ha observado, hasta el cierre de esta nota, una notable presencia policial en los alrededores. Los testigos tampoco han compartido algún dato.
¿Por qué en Walmart se reportan muchos casos de tiroteo?
Los tiroteos y balaceras en Walmart no son resultado de un único factor, sino de una compleja interacción de elementos sociológicos, económicos y de la facilidad de acceso a armas en Estados Unidos.
Especialistas en criminología y otros expertos han señalado que las causas subyacentes pueden clasificarse en diversas dinámicas que contribuyen a este fenómeno.
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