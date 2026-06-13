La creciente preocupación social con relación a la inteligencia artificial y su potencial para influir en el comportamiento de los consumidores ha impulsado a los legisladores de Nueva York y otras regiones de EE. UU. a prestar atención a la implementación de etiquetas electrónicas en los estantes de los supermercados, en especial en Walmart.

Cabe mencionar que la medida busca garantizar una mayor transparencia y protección para los compradores, en un contexto en el que la tecnología avanza rápidamente y plantea desafíos éticos y de confianza en el ámbito comercial. A continuación, más detalles.

Walmart rechaza medidas adoptadas por legisladores para examinar etiquetas electrónicas

Times Union informó que las etiquetas electrónicas para estantes, que funcionan como versiones digitales de los precios, han empezado a integrarse en las tiendas de minoristas como Walmart en Estados Unidos. Si bien la compañía asegura que estos dispositivos son inofensivos, han surgido preocupaciones entre funcionarios electos, sindicatos y grupos de consumidores en Nueva York y otros estados, que proponen su prohibición.

Walmart rechaza medidas adoptadas por legisladores para examinar etiquetas electrónicas.

Muchos señalan que estas etiquetas podrían facilitar la fijación de precios basada en la vigilancia, una práctica que utiliza inteligencia artificial y datos sobre los hábitos de compra para determinar los precios que los consumidores deben pagar.

En este contexto, mientras la Legislatura estatal discutía la posibilidad de prohibir esta práctica, Walmart abrió las puertas de su megatienda en Albany a los medios para mostrar el funcionamiento de las etiquetas electrónicas. La empresa ha asegurado que no emplea estos dispositivos para manipular precios y que no tiene planes de hacerlo en el futuro.

Por su parte, Dwayne Hazel, gerente de mercado local de la tienda americana, afirmó: “Deberías poder encontrar el mismo precio en cualquier lugar de Estados Unidos”, y resaltó que la uniformidad de precios se mantiene tanto en sus tiendas físicas como en su aplicación.

¿Cuál es la principal preocupación?

La inquietud se centra en la posibilidad de que minoristas y otras empresas utilicen algoritmos de inteligencia artificial para analizar datos personales de los clientes, como sus hábitos de compra y ubicación, con la finalidad de aplicar precios diferenciados. Aunque los comerciantes defienden que esta tecnología se emplea para ofrecer descuentos y recompensas a clientes frecuentes, y no para prácticas desleales, la controversia persiste.

La estrategia en mención es habitual en el sector del transporte compartido, donde los precios aumentan en momentos de alta demanda, así como en la venta de entradas para eventos populares. No obstante, organizaciones de consumidores y legisladores sostienen que tales prácticas no deberían implementarse en supermercados y tiendas de comestibles que ofrecen productos alimenticios exentos de impuestos.