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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Norfolk: esta fue la CAUSA del sensible FALLECIMIENTO de un hombre de 77 años agredido en establecimiento
La Policía de Norfolk, en Estados Unidos, informó detalles sobre la muerte de un hombre de 77 años, quien fue agredido en un establecimiento de Walmart.
¡Mucha atención! La muerte de un hombre de 77 años fue clasificada como homicidio debido a un traumatismo craneoencefálico. Esta determinación se conoció tras la gravedad de las lesiones sufridas, lo que ha llevado a las autoridades a investigar las circunstancias que rodean este trágico suceso, ocurrido en una tienda Walmart. ¿Qué se reveló?
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Walmart: esta fue la causa del fallecimiento de un hombre de 77 años agredido en establecimiento
‘WAVY’ señaló que el médico forense jefe confirmó que la muerte de Bert Atienza fue clasificada como homicidio, a causa de un traumatismo craneoencefálico contundente. Según los informes, el 7 de junio, agentes policiales acudieron a una llamada de emergencia por agresión en una tienda Walmart, ubicada en 1170 N. Military Highway, alrededor de las 15.50.
Walmart: esta fue la causa del fallecimiento de un hombre de 77 años agredido en establecimiento.
Al llegar, encontraron a un hombre inconsciente, quien fue trasladado a un hospital local, donde falleció al día siguiente debido a las lesiones sufridas. Una investigación inicial reveló que Atienza había estado involucrado en un altercado dentro del establecimiento, lo que derivó en una agresión física.
Los detectives han presentado cargos contra Erika Mitchell, de 42 años, y Travis White, de 44 por lesiones graves causadas por una turba, lesiones graves agravadas y conspiración para cometer un delito grave. Ambos se encuentran detenidos en la cárcel de la ciudad de Norfolk, sin posibilidad de fianza.
Menor de edad involucrada en agresión
En los reportes de las autoridades, se conoció que una adolescente de 17 años está vinculada a este caso y ahora enfrenta cargos por agresión, lesiones graves y conspiración para cometer un delito grave.
Actualmente, la joven se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención Juvenil de Norfolk. No se conocen más detalles.
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