¡Mucha atención! Recientemente, miles de cafeteras han sido retiradas del mercado por el potencial riesgo de quemaduras graves. La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos alertó sobre un problema en ciertos modelos de cafeteras Kidisle que pueden obstruirse. Aquella complicación genera la acumulación de líquido caliente o vapor, lo que puede resultar en una liberación inesperada y peligrosa. ¿Algún cliente terminó afectado por este producto? AQUÍ lo que se sabe.

Atención en EE. UU.: este producto vendido en Walmart y Amazon fue retirado tras incidente con cliente

Fox 8 y otros portales internacionales informaron que, hasta el momento, se han registrado al menos 107 denuncias ante la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), junto con 27 lesiones reportadas, que incluyen quemaduras de primer y segundo grado que requirieron atención médica.

EE. UU.: este producto vendido en Walmart y Amazon fue retirado tras incidente con cliente.

En respuesta a estos incidentes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ordenó el retiro del mercado de aproximadamente 17.600 cafeteras vendidas en línea a través de plataformas como Amazon, Walmart y eBay. Las unidades afectadas presentan el modelo KC101B en la etiqueta inferior.

Cabe precisar que el riesgo de quemaduras graves ha llevado a la importadora Kidisle a tomar medidas preventivas.

Hasta el momento, se ha solicitado a los consumidores que posean esta cafetera dejar de utilizarla de inmediato y contactar a Kidisle para obtener un reembolso completo.

¿Qué más deben hacer los clientes que compraron este producto y cómo hacer la devolución?

Tal como se expuso en Fox 8, los usuarios deberán destruir el aparato, desconectándolo y cortando el cable de alimentación. Además, se les solicita marcar “Retirado del mercado” con un rotulador permanente.

Asimismo, deben enviar una fotografía del producto destruido, asegurándose de que el número de modelo y el cable cortado sean visibles, a la dirección de correo electrónico KidisleKC101Brecall@outlook.com.