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Delantero pretendido por Universitario sorprendió firmando con club campeón: "Bienvenido"

Universitario buscó a este talentoso delantero como su fichaje para el Torneo Clausura 2026 y ahora se confirmó su llegada a un importante club.

Angel Curo
Delantero pretendido por Universitario sorprendió firmando con club campeón
Delantero pretendido por Universitario sorprendió firmando con club campeón | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes tiene el deber de conquistar el Torneo Clausura 2026 para mantener sus opciones de pelear el título nacional. Por ello, la directiva se movió en el mercado de pases y concretó varios refuerzos. No obstante, uno de los delanteros que estaba en carpeta de los cremas acaba de ser presentado en un club histórico.

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Delantero pretendido por Universitario sorprendió firmando con club campeón

La escuadra merengue buscó diversas opciones para potenciar su ataque en el segundo campeonato y darle una competencia a Álex Valera. Precisamente, uno de los jugadores que había despertado su atención fue Luciano Nequecaur, quien se encontraba militando en las filas de Sport Boys.

El atacante argentino fue el máximo goleador de la ‘Misilera’ en esta temporada y fue pretendido por diversos equipos, incluyendo a Universitario. Sin embargo, recientemente se confirmó que ya firmó su contrato con Libertad de Paraguay, club que ya lo presentó como su flamante refuerzo.

Luciano Nequecaur, Libertad de Paraguay

Luciano Nequecaur fue anunciado como fichaje de Libertad de Paraguay

¡Bienvenido a La Huerta, Luciano! Luciano Nequecaur se suma a la familia Gumarela, fue el mensaje del club en sus redes sociales junto a una fotografía del delantero posando con la camiseta oficial.

Nequecaur había logrado consolidarse como uno de los delanteros más destacados de la Liga 1 2026, donde sumaba 6 anotaciones y dos asistencias. Ahora, buscará brillar en uno de los clubes más importantes del fútbol paraguayo.

Luciano Nequecaur despertó interés en Universitario

Previo al inicio del mercado de pases del Torneo Clausura, la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez reveló que la directiva de Universitario había mostrado interés y realizado las consultas pertinentes para evaluar la contratación de Luciano Nequecaur, aunque no prosperaron las negociaciones.

"Tengo la información de que es una posibilidad y que la 'U' ha consultado por Luciano Nequecaur, mencionó en su momento la citada comunicadora durante el programa ‘Hablemos de MAX’.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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