Revelan que Universitario mostró su interés por jugador del clásico rival: "Ha preguntado"

Universitario de Deportes quiere ganar el título del Torneo Clausura para luego coronarse campeón nacional de la Liga 1 2026. Por eso, desde la administración crema analizan los refuerzos del club y se reveló que hay un jugador del clásico rival que interesa al equipo: estamos hablando de Luciano Nequecaur de Sport Boys.

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Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez, de L1MAX, durante la transmisión del partido entre Sport Boys y Comerciantes Unidos, Moquecaur es una opción de Universitario para el Clausura de la Liga 1.

La comunicadora detalló que la directiva del club crema apunta al delantero argentino de 33 años, por lo que ha hecho su trabajo de indagación para conocer más sobre las condiciones del jugador. "Tengo la información de que es una posibilidad y que la 'U' ha consultado por Luciano Nequecaur", afirmó.

Video: L1MAX

¿Cómo le va a Luciano Nequecaur en Sport Boys?

Luciano Nequecaur pertenece actualmente a Sport Boys y llegó procedente de Venados FC, de la segunda división de México, en 2025. Tras una temporada y media, el delantero ya jugó 39 partidos y marcó 14 goles en la Liga 1.

Luciano Nequecaur interesa a Universitario tras rendimiento en Sport Boys

Actualmente, el delantero argentino forma parte del grupo de goleadores de la temporada 2026 al haber marcado cinco anotaciones en 16 jornadas del Torneo Apertura, por lo que su eficacia goleadora ha llamado la atención de Universitario.