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RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 30 de mayo: dónde ver y el NÚMERO GANADOR del último sorteo
Los resultados del sorteo de la Lotería de Boyacá serán anunciados en el transcurso del día y revelarán los números ganadores de la edición. ¡Conoce tu suerte!
La Lotería de Boyacá vuelve a atraer a miles de jugadores en Colombia con un nuevo sorteo, que se llevará a cabo este sábado 30 de mayo del 2026. El emblemático juego de azar, que se celebra semanalmente, genera gran expectativa entre apostadores de diferentes regiones del país, que aguardan con entusiasmo la difusión oficial del número ganador del premio mayor.
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¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá este 30 de mayo?
La Lotería de Boyacá se lleva a cabo cada sábado en Colombia, a partir de las 10.42 p. m. Este sorteo, que otorga el premio mayor, se transmite en vivo, lo que permite a los participantes seguir en tiempo real la selección de los números ganadores. Esta costumbre semanal se ha convertido en uno de los eventos más esperados en el calendario de loterías del país, especialmente para quienes esperan los resultados de la Lotería de Boyacá cada fin de semana.
¿Qué hacer si ganaste la lotería de Boyacá?
Al ganar el premio mayor o algún premio seco en la Lotería de Boyacá, el primer paso es verificar con atención el número y la serie del billete, y asegurarse de que coincidan con los resultados oficiales del sorteo. Para los premios menores, el cobro puede realizarse en los puntos de venta autorizados.
Sin embargo, si se trata de montos significativos, es necesario que el ganador se dirija a las oficinas oficiales de la Lotería de Boyacá, donde deberá presentar su documento de identidad y el billete original en condiciones adecuadas. Las autoridades aconsejan firmar el billete en la parte posterior como medida de seguridad y sugieren no compartir información personal hasta que se complete el proceso de validación y cobro del premio.
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