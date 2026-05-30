Este 30 de mayo se conmemora en Perú el Día Nacional de la Papa, una fecha que busca resaltar el valor de las propiedades nutricionales y culturales de este importante alimento andino. La papa, un producto milenario, destaca por sus múltiples beneficios para la salud, gracias a su alto contenido de vitamina C, así como minerales esenciales como hierro y zinc. Con solo 89 kilocalorías y una digestión sencilla, se presenta como una gran opción saludable y apta para todas las edades. Aquí más información.

Día Nacional de la Papa en Perú 2026: por qué se celebra y de qué trata

La papa cumple un papel fundamental en la vida de todos los peruanos, trascendiendo su función como alimento básico. Este tubérculo ancestral no solo es un símbolo de identidad cultural, sino que también representa una fuente de sustento para muchas familias en el país.

Día Nacional de la Papa en Perú 2026: por qué se celebra, de qué trata y cuándo es.

Cabe precisar que su importancia va más allá de lo económico, ya que es un componente esencial en la alimentación, especialmente en las regiones andinas. Este alimento es altamente nutritivo y versátil, pues aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que benefician la salud. Su fácil digestión y propiedades preventivas contra enfermedades la convierten en una alternativa ideal para la dieta diaria.

La variedad de papas en Perú es impresionante, con especies únicas que enriquecen la gastronomía nacional. Este ingrediente es clave en numerosos platos regionales, desde las tradicionales papas a la huancaína hasta la exquisita causa limeña. Su sabor y adaptabilidad han sido determinantes en el auge de la cocina peruana, posicionando al país en el mapa culinario internacional. En el país se cultivan más de 3.000 tipos de papas.

¿Cuándo se celebra?

Cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Papa, una fecha establecida por la Resolución Suprema Nº 009-2005-AG en 2005.

Este tubérculo se posiciona como el cultivo más importante en el país, destacado por su amplia área sembrada y su significativa contribución al Producto Bruto Interno (PBI) del sector agropecuario.