¿A qué hora juegan México vs Australia y dónde ver el amistoso internacional EN VIVO?

México vs Australia EN VIVO se enfrentan en un amistoso internacional como preparación para la Copa Mundial de la FIFA. El duelo está pactado para este sábado 30 de mayo desde las 9.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora mexicana) en el Rose Bowl, Pasadena. La transmisión estará a cargo de ViX Latin America y podrás seguir todas las incidencias en la web de Líbero.

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¿A qué hora juegan México vs Australia por la fecha internacional FIFA?

El amistoso internacional entre México vs Australia por la fecha internacional FIFA está pactado para este sábado 30 de mayo desde las 9.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora mexicana).

¿Dónde ver México vs Australia por la fecha internacional FIFA?

La transmisión de México vs Australia podrá verse a través de ViX Latin America en Sudamérica, mientras que en Centroamérica irá por más señales:

Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes, ViX

República Dominicana: TUDN, Azteca Deportes, ViX

El Salvador: TUDN, Azteca Deportes, ViX

Guatemala: TUDN, Azteca Deportes, ViX

Honduras: TUDN, Azteca Deportes, ViX

México: Canal 5, TUDN, Azteca 7, Layvtime

Nicaragua: TUDN, Azteca Deportes, ViX

Panamá: TUDN, Azteca Deportes, ViX.

México vs Australia: cuotas del partido

CUOTAS MÉXICO EMPATE AUSTRALIA Betano 1.62 4.00 5.40 Bet365 1.60 3.90 4.75 1XBet 1.67 4.14 5.56 Coolbet 1.62 4.00 5.50 Doradobet 1.58 4.00 5.50

México vs Australia: así llegan al amistoso internacional

La Selección Mexicana llega al Rose Bowl de Pasadena con la urgencia de despejar las últimas dudas antes de su debut en la Copa del Mundo 2026. Tras una victoria convincente ante Ghana, el equipo dirigido por Javier Aguirre busca consolidar un sistema defensivo que apenas ha permitido un gol en sus últimos seis encuentros. Este duelo ante Australia no es un amistoso cualquiera; representa la última oportunidad para que figuras como Brian Gutiérrez y Germán Berterame aseguren su lugar en el once titular, especialmente por las dudas físicas sobre referentes como Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

Por su parte, los Socceroos de Tony Popovic aterrizan en California con el objetivo de probar su resistencia ante un entorno que será totalmente hostil y favorable al Tri. Aunque Australia sufrió la baja sensible de Riley McGree por lesión, el conjunto oceánico mantiene su peligrosidad basada en el juego físico y la solidez aérea de Harry Souttar. Para los australianos, medir fuerzas contra México es el termómetro ideal para evaluar su nivel competitivo antes de encarar el máximo torneo de la FIFA y buscar repetir la intensidad que les permitió rescatar un empate en su último enfrentamiento directo.